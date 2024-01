Κόσμος

Τουρκικός Τύπος για F-16: Το “πακέτο” των ΗΠΑ με τα F-35 και η... συμπαραγωγή

Τι αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές και δημοσιογράφοι για το ζήτημα της πώλησης των F16.

«Η πώληση F16 στην Τουρκία θα πάει χέρι-χέρι με πώληση των F35 στην Ελλάδα», είναι το μήνυμα της Ουάσινγκτον προς την Άγκυρα. Τούρκοι αναλυτές δεν αποκλείουν ακόμη ακόμη και βήμα και μηνύματα άμβλυνσης στο Κυπριακό ως βήμα κατευνασμού της Άγκυρας.

Σύμφωνα με άρθρο της γνωστής δημοοσιογράφο Μπατσίν Γινάντς στο Τ24, το ερώτημα «Τι θα γίνει αν το θέμα των F16 κολλήσει στο Κογκρέσο αφού η Σουηδία περάσει από το Τ/Κοινοβούλιο;» δυσκολεύει την Άγκυρα να προχωρήσει σε κάποιο βήμα. Όταν έρχονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ειδήσεις για τους πεσόντες και το θέμα της Γάζας, η Άγκυρα αντιστρέφει την εξίσωση και στέλνει το μήνυμα: «Η δική μας θέση έχει γίνει δύσκολη, τουλάχιστον εσείς φροντίστε το θέμα των F16 για να μας διευκολύνετε».

Σύμφωνα με την Τουρκάλα δημοσιογράφο: «Λέει η Τ/κυβέρνηση: ‘Κοιτάξτε, κάναμε γαργάρα το ‘μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ’ και τα βρήκαμε με την Αθήνα’. Μπορούμε μάλιστα να θεωρήσουμε την απόσυρση στο ράφι της ρητορικής περί λύσης των δύο κρατών στην Κύπρο, ακόμα και την έγκριση από την Άγκυρα του διορισμού ειδικής απεσταλμένης για την Κύπρο από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ μετά από μήνες, ως ένα βήμα στην κατεύθυνση κατευνασμού της Ουάσιγκτον’.

Μην εκπλαγείτε αν το 2024 υπάρξουν και άλλα μηνύματα για άμβλυνση στο Κυπριακό, ανεξαρτήτως των δηλώσεων στην ανακοίνωση του Τ/ΥΠΕΞ του τύπου: ‘Είπαμε ναι στον ειδικό απεσταλμένο, αλλά είπαμε ότι θα αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα επίτευξης των παλαιών μορφών λύσης’», σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

Η Μπαρτσίν Γινάντζ αναφέρει ότι «ωστόσο, τα ανοίγματα που έγιναν διαμέσου Ελλάδας-Κύπρου δεν ήταν αρκετά για την Ουάσιγκτον. Υπήρχε προσδοκία [ από την Τουρκία] ότι [η Ουάσιγκτον] θα επωφελούταν από την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και θα έκανε την κοινοποίηση για τα F16 κατά τη διάρκεια αυτής της ύφεσης δραστηριοτήτων».

«Μια από τις εικασίες μου», αναφέρει η Τουρκάλα δημοσιογράφος, «είναι ότι η Τουρκία έχει προσθέσει ένα νέο στοιχείο στο παζάρι».

«Τις τελευταίες ημέρες του έτους, αναφέρθηκε ότι η Τουρκία ζήτησε από τις ΗΠΑ την άδεια για τη συμπαραγωγή των κινητήρων που χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη F16 και θα χρησιμοποιηθούν στο εθνικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN. ‘Αφού δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα F16, ας πάρουμε τουλάχιστον το πράσινο φως για την συμπαραγωγή’», αναφέρει.

