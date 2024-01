Κοινωνία

Τροχαία Αγίας Παρασκευής: Χιλιάδες μαθητές πέρασαν …το μάθημα “Οδική βοήθεια”

Χιλιάδες παιδιά παρακολούθησαν το 2023 τα μαθήματα από την Τροχαία Αγίας Παρασκευής για την οδική ασφάλεια.

Συνολικά 2881 μαθητές το 2023 παρακολούθησαν το μάθημα οδικής βοήθειας και κυκλοφοριακής αγωγής από στελέχη της Διεύθυνσης Τροχαίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώθηκαν μέσω τάπητα εικονικής πόλης και συμπληρωματικά με PowerPoint για:

Διάσχιση της οδού από την πεζοδιάβαση

Λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών

Κατανόηση των πινακίδων σήμανσης

Χώροι στάθμευσης για άτομα με κινητικές δυσκολίες

Ασφαλή κυκλοφορία με το ποδήλατο,απαραίτητος εξοπλισμός

Χρήση της ζώνης ασφαλείας και του προστατευτικού κράνους.

Ασφαλή κυκλοφορία και συμπεριφορά στα Μ.Μ.Μ

Τέτοιες θετικές ενέργειες βοηθούν και προάγουν ουσιαστικά την συνεργασία μεταξύ φορέων και αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και κοινωνίας γενικότερα.

Επίσης διανεμήθηκε τετράδιο δραστηριοτήτων για την οδική ασφάλεια.

Ιδιαίτερα σημαντικές οι τέτοιου είδους δράσεις με προτεραιότητα την ευαισθητοποίηση των νέων αλλά και όλων των κοινωνικών ομάδων με μοναδικό σκοπό την μείωση των τροχαίων ατυχήματων.

«Ο σωστός ενήλικας οδηγός είναι ο σωστά εκπαιδευμένος ανήλικος».

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής του Β/ΤΤ Β/Α Αττικής, Αστυνόμο Β/ Παλαιολόγο Ανδρέα, Αρχ Αποστολόπουλο Δημήτριο, Αρχ Τσιρίγκα Βασιλική,Υπαρχ Μήτσιο Φίλιππο που κατάφεραν πλέον των υπηρεσιακών καθηκόντων τους να επισκέπτονται σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -μετά από πρόσκληση των Διευθυντών -και να παρουσιάζουν το πρόγραμμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Διεύθυνσης Τροχαίας «Στον Δρόμο Ασφαλώς Κυκλοφορώ» σε ένα τόσο εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό μαθητών».

