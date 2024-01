Αθλητικά

Australian Open: Ο Τσιτσιπάς νίκησε με ανατροπή

Πέρασε στην επόμενη φάση ο Έλληνας τενίστας, επικρατώντας του αντιπάλου του με ανατροπή.

Νικηφόρα άρχισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς την προσπάθεια του στο Australian Open.

Ο Ελληνας πρωταθλητής έκανε την ανατροπή κόντρα στον Ζιζού Μπεργκς και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Μελβούρνη. Μετά την απώλεια του πρώτου σετ ο 25χρονος τενίστας δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Βέλγο (Νο 129 στον κόσμο), πήρε εύκολα τη νίκη με 5-7, 6-1, 6-1, 6-3 σε τρεις ώρες και θα παίξει την Τετάρτη στον επόμενο γύρο με Τζόρνταν Τόμπσον ή Αλεξάντερ Βούκιτς.

Ο Μπεργκς αιφνιδίασε στο ξεκίνημα του αγώνα τον Τσιτσιπάς, που φάνηκε και λίγο επιφυλακτικός με τη μέση του, στη συνέχεια, ωστόσο, κυριάρχησε απόλυτα στο γήπεδο και έφθασε εύκολα τελικά στη νίκη.

