Κωνσταντινούπολη: Ύποπτος θάνατος τουρίστα – Ελληνίδα στο νοσοκομείο

Μυστήριο με νεκρό τουρίστα που ήταν παρέα με Ελληνίδα. Τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο Νορβηγός 52χρονος Εγκίλ Σκάρμπο και η 31χρονη Ελληνίδα Ευαγγελία Βρακάνη βρέθηκαν ακίνητοι από το συνεργείο καθαρισμού σε διαμέρισμα που ενοικίασαν στην περιοχή Γαλατά της Κωνσταντινούπολης δύο μέρες νωρίτερα και στη συνέχεια δεν έδωσαν σημεία ζωής.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ιατρικές ομάδες έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο Νορβηγός ενώ η Ελληνίδα ήταν ζωντανή. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην περιοχή Fatih Samatya με ασθενοφόρο και όπως μεταδίδεται δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Μετά το περιστατικό, κλιμάκια της αστυνομίας ξεκίνησαν έρευνα και εξέταζαν το σπίτι για ώρες. Το άψυχο σώμα του Νορβηγού τουρίστα μεταφέρθηκε με νεκροφόρα στο νεκροτομείο του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου στο Bahcelievler.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του τουρίστα θα ξεκαθαρίσουν μετά την έρευνα που θα διεξαχθεί.

