Ιαπωνία - Χοκάιντο: σύγκρουση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από σύγκρουση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του Χοκάιντο. Τι αναφέρουν πληροφορίες.

Συναγερμός στις αρχές της Ιαπωνίας, μετα από σύγκρουση αεροπλάνων που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Χοκάιντο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επιβατικά αεροσκάφη της Korean Air και της Cathay Pacific.

Διασωστικές Αρχές έχουν σπεύσει στον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου New Chitose του νησιού Χοκάιντο της Ιαπωνίας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

?????? Un avion de ligne de Korean Air et de Cathay Pacific est entre en collision a l'aeroport de Shin-Chitose de #Hokkaido vers 17h30 le 16, selon la NHK.

?? Aucun blesse n'a ete confirme jusqu'a present, selon le commissariat local.#Japan #planecrash #accident #avion #japon pic.twitter.com/dlj8S63xDF — .... (@kocovich) January 16, 2024

#BREAKING A Cathay Pacific flight has crashed with a Korean Air flight at New Chitose Airport in Japan at around 5.30 pm local time. #??? #????? pic.twitter.com/IcKpNxj9Xk — Ifeng News (@IFENG__official) January 16, 2024

Η Cathay Pacific επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος της βρισκόταν στο έδαφος εκείνη τη στιγμή και ότι δεν έφερε επιβάτες, ανέφερε το πρακτορείο NHK.

Στο αεροπλάνο της Korean Air επέβαιναν 289 επιβάτες, όπως μετέδωσε το STV Japan.

Φωτογραφίες από το περιστατικό κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Υπενθυμίζεται πως λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε συμβεί φονική σύγκρουση αεροσκαφών σε αεροδρόμιο του Τοκιο, με τα σκάφη να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

