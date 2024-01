Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Τόφας: Αδιόρθωτος… ο Δικέφαλος

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πέταξαν… στα σκουπίδια την υπερπροσπάθεια τους στην Τουρκία και την εκτός έδρας νίκη τους, χάνοντας για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των Play In για τους ομίλους των 16 στο BCL, ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την Τόφας στη Θεσσαλονίκη, σε ένα ματς όπου ο νικητής έκλεινε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τελικά οι φιλοξενούμενοι πήραν την εκτός έδρας νίκη με 84-71 και συνέχισαν στη διοργάνωση, αφού έκαναν το 2-1.

Αμφότερες οι ομάδες έδειξαν από την αρχή ότι έχουν σκοπό να «πολεμήσουν» για το ματς και στα πρώτα πέντε λεπτά της αναμέτρησης, το σκορ ήταν στο 10-10. Η Τόφας ωστόσο κατάφερε να πάρει, ελαφρώς, το πάνω χέρι και τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο στο +3 με 22-19.

Με αντίστοιχο τρόπο συνεχίστηκε ο αγώνας, καθώς οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να προηγούνται και οι γηπεδούχοι παρέμεναν σε κοντινή απόσταση. Στο 15' το σκορ ήταν 30-27 υπέρ της τούρκικης ομάδας ενώ πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου όντας μπροστά με 6 πόντους, στο 40-34.

Η Τόφας επέστρεψε δυνατά στο παρκέ με τον ΠΑΟΚ να μοιάζει κάπως χαμένος. Ο Φρίντρικσον προσπαθούσε επί της ουσίας μόνος του και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να αποκτούν γρήγορα ρυθμό. Στο 4:58 το σκορ πήγε στο 52-39, με τον αγώνα να διακόπτει ένα time out. Η του΄ρκικη ομάδα συνέχισε με τον ίδιο τρόπο και φάνηκε να ελέγχει πλήρως του παιχνίδι, με το τρίτο δεκάλεπτο να λήγει στο 62-49.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ αποφασιστικά στην τέταρτη περίοδο και μπόρεσε να μειώσει γρήγορα στους 5 πόντους (62-57, 8:27) και πολύ γρήγορα ανάγκασε σε time out την Τόφας. Μετά από αυτή τη διακοπή, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν 3 συνεχόμενα εύστοχα τρίποντα και ανέβασαν για μία ακόμη φορά τη διαφορά (71-57, 6:55). Στα τελευταία 3 λεπτά οι γηπεδούχοι άρχισαν την τελευταία τους προσπάθεια για αντεπίθεση και ο Φρίντρικσον μείωσε στους 8.

Ο Ντένμοντ έφτασε τη διαφορά ξανά στο +11 (79-69, 1:42). Ο Μπελιάουσκας δεν ήταν εύστοχος στις βολές και αμέσως μετά η Τόφας κέρδισε βολές. Ο Σάκιτς έβαλε και τις δύο στέλνοντας το ματς στο 81-71 (1:00). Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε τελικά με σκορ 84-71 και έμεινε εκτός συνέχειας.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 34-40, 49-62, 71-84

Πηγή: gazzeta.gr

