Άγιος Αντώνιος - Μαδρίτη: “Ουρές” έξω από εκκλησία για να...ευλογήσουν τα κατοικίδια τους (βίντεο)

Με έναν ξεχωριστό τρόπο τιμησαν την γιορτή του Αγίου Αντωνίου στην Μαδρίτη.

Δεκάδες πιστοί μαζί με τα κατοικίδια τους σχημάτισαν ουρά έξω από εκκλησία στην Μαδρίτη, για να τιμήσουν την γιορτή του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος είναι προστάτης των ζώων.

Τα κατοικίδια, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν σκυλιά, ευλογήθηκαν από τον ηγούμενο της εκκλησίας, ο οποίος τα ράντισε με αγιόνερο. Σύμφωνα με την παράδοση της καθολικής εκκλησίας, η ευλογία αναμένεται να προστατεύσει τα κατοικίδια για όλο τον χρόνο.

Μετά την ευλογία όλων των ζώων, ακολούθησε θεία λειτουργία, με την εκκλησία να επιτρέπει την είσοδο στα αγαπητά τετράποδα.

