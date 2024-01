Αθλητικά

Australian Open – Σάκκαρη: Πρόωρος αποκλεισμός από την Αβανεσιάν

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε ούτε φέτος να προχωρήσει στο πρώτο γκραν σλαμ της σεζόν, στο οποίο διαχρονικά έχει προβλήματα.

Πρόωρα ολοκληρώθηκε και φέτος η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στο Australian Open, καθώς ηττήθηκε στον 2ο γύρο από τη Ρωσίδα Ελίνα Αβανεσιάν (Νο 74 στην παγκόσμια κατάταξη και «πρωτάρα» στη Μελβούρνη) με 6-4, 6-4 και αποχαιρέτησε νωρίς το πρώτο γκραν σλαμ της σεζόν.

Με μέτρια ποσοστά στο πρώτο σερβίς (65% έναντι 82%) και 43 αβίαστα λάθη, η Ελληνίδα τενίστρια δεν κατάφερε να μπει ποτέ στο ρυθμό του αγώνα και συνεχίζει να αγνοεί την επιτυχία στην Μελβούρνη, όπου δεν έχει φτάσει ποτέ στην καριέρα της πέρα από τη φάση των «16».

Η Σάκκαρη δέχθηκε με το... καλησπέρα break και στη συνέχεια του πρώτου σετ ήταν υποχρεωμένη να κυνηγάει στο σκορ. Κατάφερε να επαναφέρει την ισορροπία στο 6ο γκέιμ, μετά από ένα «μαραθώνιο» δώδεκα λεπτών, αλλά αμέσως μετά έχασε εκ νέου το σερβίς της και η Αβανεσιάν κράτησε και έφτασε στο 6-4.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τρία συνεχόμενα break, με τη Ρωσίδα να είναι η πρώτη που κράτησε το σερβίς της (3-1). Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προσπάθησε να ισοφαρίσει, «γέμισε» όλα τα γκέιμ, αλλά της κόστισαν τα λάθη σε κρίσιμα σημεία και η Αβανεσιάν «έκλεισε» το σετ με love game (6-4) και προκρίθηκε στον 3ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Μάρτα Κόστιουκ. Η 21χρονη Ουκρανή νίκησε λίγο νωρίτερα μετά από δραματικό αγώνα τη Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς με 5-7, 6-1, 7-6 (10-6 στο σούπερ τάι-μπρέικ).

