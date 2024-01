Life

“Το Πρωινό” - Πολάκης: Ο Γιώργος Νταλάρας είχε δίκιο για τους δημοσιογράφους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης επίσης σχολίασε τις δηλώσεις του Γιώργου Νταλάρα και τις "οργισμένες συμβουλές" του προς νεαρούς ρεπόρτερ.

Το "ξέσπασμα" του Γιώργου Νταλάρα κατά δημοσιογράφων την ώρα που έβγαινε από ραδιοφωνικό σταθμό την Παρασκευή, επικρότησε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης.

Ο Παύλος Πολάκης σε δήλωσή του στο "Πρωινό" κατά την αναχώρησή του από τις Σπέτσες, μετά τις εργασίες της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ στο νησί είπε πως "φυσικά και έχει δίκιο ο Νταλάρας, το έχω πει εδώ και χρόνια" ενώ απευθυνόμενους προς τους δημοσιογράφους είπε πως "είναι περήφανοι οι γονείς σας με αυτό που κάνετε, δεν με ρωτήσατε τίποτα ουσίας για την πολιτική του κόμματος, αλλά ρωτάτε ζητήματα παραπολιτικά", είπε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων.

Για το περιστατικό με τον Γιώργο Νταλάρα μίλησε και ο Σταμάτης Καραουνάκης κατά την διάρκεια εμφάνισής του από την σκηνή.

Τι είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης:





