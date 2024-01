Αθλητικά

Μπακς: ο Αντετοκούνμπο με triple-double έδωσε τη νίκη στα “ελάφια” (εικόνες)

Ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση του "Greek Freak" έδωσε τη νίκη στους Μπακς κόντρα στους Πίστονς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε triple-double, ο Κρις Μίντλετον πρόσθεσε 26 πόντους και οι Μπακς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο Ντιτρόιτ απέναντι στους Πίστονς με 122-113.

Με αυτή τη νίκη τα «ελάφια» ανέβηκαν στο 30-13 και παραμένουν στη δεύτερη θέση της Ανατολής τρεισήμισι παιχνίδια πίσω από τους Σέλτικς, που οδηγούν την κούρσα με ρεκόρ 34-10. Αντίθετα οι Πίστονς «έπεσαν» στο 4-39 και έχουν το χειρότερο ρεκόρ στη λίγκα.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους (10/20 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8/12 βολές), 17 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Αυτό ήταν το 41ο triple-double της καριέρας του «Giannis» ενώ οι Μπακς κέρδισαν για πέμπτη φορά στα τελευταία έξι ματς.

Από εκεί και πέρα ο Κρις Μίντλετον έφτασε τους 12.012 πόντους και ανέβηκε στην τρίτη θέση των πρώτων σκόρερ στην Ιστορία των Μπακς ξεπερνώντας τον Γκλεν Ρόμπινσον (12.010).

Για τους Πίστονς ο Μάρκους Σάσερ είχε 23 πόντους ενώ 17 πόντους πρόσθεσε ο Τζέιντεν Αϊβι.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Καβαλίερς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/1 στις 03:00) στο Μιλγουόκι.

Απίθανα πράγματα στη Φιλαδέλφεια, όπου ο Τζοέλ Εμπίιντ έκανε ρεκόρ ομάδας σημειώνοντας 70(!) πόντους στη νίκη των Σίξερς επί των Σπερς με 133-123.

Ο Καμερουνέζος σέντερ είχε 23/39 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 21/23 βολές ενώ «μάζεψε» και 18 ριμπάουντ, που επίσης αποτελούν ρεκόρ καριέρας.

Ο Εμπίιντ έσπασε έτσι το ρεκόρ των 68 πόντων, που σημείωσε ο Γουίλτ Τσάμπερλειν στις 16 Δεκεμβρίου 1967. Υπενθυμίζεται ότι ο Τσάμπερλειν έπαιζε για τους Φιλαδέλφεια Ουόριορς όταν έκανε το απόλυτο ρεκόρ του πρωταθλήματος με 100 πόντους κόντρα στους Νικς στις 2 Μαρτίου του 1962.

Ο περυσινός MVP του πρωταθλήματος έχει σημειώσει τουλάχιστον 30 πόντους σε 21 συνεχόμενους αγώνες και οι Σίξερς έχουν έξι διαδοχικές νίκες και ρεκόρ 29-13.

Για τους Σπερς, που «έπεσαν» στο 8-35, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε 33 πόντους και ο Ντέβιν Βασέλ 22 πόντους.

Στη Μινεσότα ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έκανε την εμφάνιση της ζωής του, αλλά οι Τίμπεργουλβς απώλεσαν διαφορά 18 πόντων (107-89) και ηττήθηκαν από τους Χόρνετς με 128-125.

Ο Τάουνς έκανε ρεκόρ ομάδας με 62 πόντους (11/20 δίποντα, 10/15 τρίποντα, 10/14 βολές) και έγινε ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία της λίγκας με τουλάχιστον 10 δίποντα, 10 τρίποντα και 10 βολές σε έναν αγώνα.

Για τους νικητές ο Μάιλς Μπρίτζες είχε 28 πόντους και ο Μπράντον Μίλερ 27 πόντους.

