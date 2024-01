Κόσμος

Τουρκία: 47 συλλήψεις για την επίθεση στην καθολική εκκλησία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιος χώρους έψαξαν οι Αρχές για να βρουν τους δράστες της επίθεσης. Τι λέει ο Δήμαρχος της πόλης.

-

Έφοδο σε 30 διευθύνσεις κατά την οποία συνελήφθησαν 47 άτομα ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια έπειτα από τη δολοφονική επίθεση στην καθολική εκκλησία Σάντα Μαρία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι συνελήφθησαν δύο ύποπτοι με καταγωγή από τη Ρωσία και το Τατζικιστάν, για την επίθεση στην οποία δολοφονήθηκε ο 52χρονος Τουντσέρ Μουράτ Τζιχάν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη Άννα Ανδρέου, από τις κάμερες ασφαλείας δύο άτομα φαίνονται αρχικά να περπατούν σε έναν δρόμο κοντά στην εκκλησία, φορώντας μάσκες και μαύρα ρούχα.

Στις πρώτες δηλώσεις που έγιναν μετά την επίθεση, αναφέρθηκε ότι δύο δράστες πήδηξαν πάνω από τον τοίχο ενός δρόμου κοντά στην εκκλησία και πήγαν στην περιοχή. Η δεύτερη καταγραφή είναι εντός της εκκλησίας όπου φαίνεται ένα άτομο να μπαίνει μετά την έναρξη της λειτουργίας.

Από τις κινήσεις τους φαίνεται ότι οι πιστοί άκουσαν θόρυβο πριν μπει ο δράστης στην εκκλησία. Μερικοί κοιτάζουν την πόρτα, ενώ ο 52χρονος που δολοφονήθηκε πλησιάζει τα στασίδια στα δεξιά της εισόδου και ένας από τους δράστες εμφανίζεται στην πόρτα της εκκλησίας.

Εν τω μεταξύ, ο δεύτερος δράστης πιθανότατα πυροβολεί στον αέρα. Στη συνέχεια ο ένας προχωρά προς τον 52χρονο και τον πυροβολεί στο κεφάλι.

Οι πιστοί κρύβονται κάτω από στασίδια. Ενώ ένας από τους δράστες συνεχίζει να περιμένει στην πόρτα, ο δεύτερος μπαίνει στην εκκλησία. Ωστόσο κάνει κινήσεις που δίνουν την εντύπωση ότι το όπλο του έπαθε εμπλοκή και οι δύο δράστες εγκαταλείπουν την εκκλησία.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Σαρίγερ Σουκρού Γκεντς είπε ότι μετά τον δεύτερο πυροβολισμό το όπλο έπαθε εμπλοκή. «Άγνωστο τι θα γινόταν, άγνωστο αν η επίθεση θα συνεχιζόταν», ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν τη Δευτέρα σε 168 σημεία

Τουρκία – Επίθεση σε εκκλησία: Μέλη του Ισλαμικού Κράτους οι συλληφθέντες

Εορτολόγιο - 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα