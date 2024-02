Κοινωνία

Πειραιάς: Μυστήριο με αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στο βυθό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς και πού ακριβώς εντοπίστηκε το όχημα. Τι ερευνά το Λιμενικό Σώμα.

-

(εικόνα αρχείου)

Οχημα ΙΧ στο οποίο δεν κατέστη δυνατή η αναγνώριση του πλαισίου του, εντοπίστηκε σήμερα στο βυθό στη θαλάσσια περιοχή της Ακτής Ηετίωνα κατά την διάρκεια εργασιών εκβάθυνσης του λιμένα.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού σώματος, ενώ πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση του βυθού από δύτες της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών, παρουσία περιπολικού σκάφους λιμενικού για τυχόν εύρεση στοιχείων, με αρνητικά έως τώρα αποτελέσματα.

Την προανάκριση της υπόθεση έχει αναλάβει το πρώτο λιμενικό τμήμα Πειραιά, ενώ το όχημα θα μεταφερθεί σε ασφαλή τομέα προκειμένου να καθαριστεί και να διερευνηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Παπακώστας: Θύμα διάρρηξης ο γνωστός σεφ (βίντεο)

Dentist Pass: Αντίστροφη μέτρηση για τη χρήση των voucher

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Εντοπίστηκε η τσάντα της 8 μήνες μετά