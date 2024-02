Πολιτική

Γεραπετρίτης - Μπλίνκεν: Η ατζέντα της συνάντησής τους

Ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφτεται για πρώτη φορά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και θα έχει συνάντηση με το αμερικάνο ομόλογό του. Τι αναμένεται να συζητήσουν.

Συνάντηση με τον ομόλογο του Άντονι Μπλίνκεν, θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης, το απόγευμα της Παρασκευής 9 Φεβρουαρίου.

Αυτή ειναι η πρωτη επισημη επισκεψη του Γιωργου Γεραπετριτη στο Στειτ Ντιπαρτμεντ.

Αυτή η συνάντηση είναι ακόμη μια ευκαιρία να επιβεβαιωθεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων όπως και η κοινή γραμμή μεταξύ Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών σε μια σειρά διπλωματικών, αμυντικών και ενεργειακών ζητημάτων.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ANT1, Θανάσης Τσίτσας, όπως προκύπτει από τις ενημερώσεις που έχουν γίνει, για την αμερικανική διπλωματία «η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας σταθερός εταίρος, αλλά είναι μια χώρα που προωθεί τη σταθερότητα στην περιοχή."

Στη διμερή ατζέντα των δυο ανδρών θα κυριαρχήσουν τα ζητήματα των εξοπλισμών -και κυρίως τα επόμενα βήματα για την πώληση των F-35 και πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά πρότζεκτ στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργειακή μετάβαση και ως εκ τούτου βλέπει την Ελλάδα ως μια χώρα που έχει τεράστιες δυνατότητες στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εκτός από τις διμερείς επαφές, οι δύο άνδρες με δηλώσεις τους θα σηματοδοτήσουν, την έναρξη του πέμπτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών, οπού μεταξύ άλλων θα συζητηθούν θέματα επενδύσεων, ενώ θα διεξαχθεί και τελετή υπογραφής στην οποία ο κ. Γεραπετρίτης θα επικυρώσει την προσχώρηση της Ελλάδας στις συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Artemis Accords» παρουσία του διοικητή της NASA, Μπιλ Νέλσον.

Εκτός από την συνάντηση με τον Άντονι Μπλίνκεν, κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Ουάσινγκτον, ο Γ. Γεραπετρίτης, θα επισκεφτεί το Wilson Institute όπου θα παρουσιάσει τους στόχους της Ελλάδας για την 9η Διάσκεψη των Ωκεανών που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Απριλίου στην Αθήνα, ενώ θα θα μεταβεί και στο Πανεπιστήμιο Georgetown όπου θα είναι ο βασικός προσκεκλημένος στην εκδήλωση «Προκλήσεις και ευκαιρίες: Το μέλλον της Ευρώπης, η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ, η Μέση Ανατολή και ο ρόλος της Ελλάδας στο παγκόσμιο στερέωμα»

