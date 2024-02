Οικονομία

Αγρότες: Έκλεισε η Εθνική Οδός Κορίνθου – Πατρών στο ύψος του Αιγίου (εικόνες)

Ανένδοτοι οι αγρότες της Πελοποννήσου απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, προχωρούν σε αποκλεισμό του εθνικού οδικού άξονα.

Σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών - Πατρών στο ύψος του Αιγίου, προχώρησν αργά το βράδυ της Τρίτης οι αγρότες της περιφέρειας Αχαΐας, διαμαρτυρόμενοι για την κυβερνητική πολιτική στον αγροτικό τομέα.

Οι αγρότες της περιοχής τοποθετούνται υπέρ της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων παρά τη συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη το μεσημέρι στην Αθήνα, και την ανακοίνωση κάποιων μέτρων ανακούφισης εκ μέρους του Πρωθυπυοργού.

Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο του αυτοκινητοδρόμου, διέκοψαν την κυκλοφορία ζητώντας την κατανόηση οδηγών και περιοίκων, φώναξαν συνθήματα ενάντια στην εφαρμοζόμενη αγρτική πολιτική, ανήρητησαν πανό με το αίτημα "100% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ" και δήλωσαν ότι ο αγώνας τους αποσκοπεί στην επιβίωσή τους μέσα από τη συνέχιση της άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τοπικού Αγροτικου Συλλόγου, τα αιτήματα των αγροτών του Αιγίου είναι:

"Μη εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π.

Μειώσεις στις τιμές ρεύματος, καυσίμων, λιπασμάτων, αγροεφοδίων κ.λπ. ώστε να μπορούν α ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παραγωγής.

Αγροτική πολιτική που να λαμβάνει υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων της περιοχής μας και την επίδραση των καιρικών συνθηκών στην παραγωγή.

Μειώσεις των τιμών άρδευσης στους αγρότες της περιοχής μας που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας".

Φωτό: Γιώργος Παυλάκης

