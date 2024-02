Πολιτική

Τουρκία: Με NAVTEX “γυρίζει” στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποοτηρίζει η Άγκυρα, επαναφέροντας το ζήτημα των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών. Σε ποιες περιοχές αναφέρεται η οδηγία προς ναυτιλομένους.

-

Νέα Navtex εξέδωσε χτες η Τουρκία, με την οποία επαναφέρει το θέμα των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών.

Ο Υδρογραφικός σταθμός Σμύρνης αναφέρει: «Τα νησιά Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σαμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρoς, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελόριζο βρίσκονται σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς σύμφωνα με τις αποφάσεις του 1914 των έξι μεγάλων δυνάμεων, τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, σύμφωνα με την συμφωνία των στενών της Λωζάνης του 1923 και σύμφωνα με την συνθήκη των Παρισίων του 1947. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θα πρέπει να διενεργούνται στρατιωτικές δράσεις εντός των χωρικών υδάτων αυτών των των νησιών. Όμως ενάντια στις διεθνείς συνθήκες, εκδίδονται απο κάποιους σταθμούς εκδίδονται Navtex για στρατιωτικές δράσεις σε περιοχές που περιλαμβάνουν και τα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο στην ασφαλή ναυσιπλοΐα».

Όλα αυτά τα νησιά, σύμφωνα με την Άγκυρα, πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, δεν πρέπει να διαθέτουν στρατιωτικές δυνάμεις και να μην γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις.

Παράλληλα, η Τουρκία δεσμεύει περιοχή στο Αιγαίο από τη Σάμο μέχρι και την Τήνο για να πραγματοποιήσει δικές της ασκήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΚΠΑ - Εξεταστική: “Ο Αντιπρύτανης έδωσε εντολή να κλείσει ο server... για μια ώρα”

Ναυτιλιακή - Ηρειώτης: “Ο Αιγύπτιος είχε σκοπό να πάρει όμηρο την Δέσποινα Καρνέση και…”

Άγιος Βαλεντίνος: Αστυνομικός σκότωσε μάνα και κόρη - Πως γλίτωσε η πρώην σύντροφος του