Ναβάλνι: Πότε θα γίνει η κηδεία του στη Μόσχα - Μετ' εμποδίων η οργάνωση της τελετής

Η σύζυγός του, Γιούλια, δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρη αν η κηδεία θα διεξαχθεί ειρηνικά ή αν η αστυνομία θα συλλάβει τους παρευρισκόμενους

Η κηδεία και η τελετή αποχαιρετισμού του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης και σφοδρού επικριτή του Πούτιν Αλεξέι Ναβάλνι θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου στη Μόσχα, δήλωσε η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις στο X. Η κηδεία θα γίνει στο νεκροταφείο Μπορισόφσκογε έπειτα από θρησκευτική τελετή σε εκκλησία στην περιοχή Μαρίινο, όπως ανέφερε.

Στο μεταξύ, οι συνεργάτες του Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η κηδεία θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Ναβάλνι στο YouTube. Προηγουμένως είχαν καταγγείλει ότι η οργάνωση της τελετής έγινε μετ΄εμποδίων καθώς δυσκολεύτηκαν να μισθώσουν νεκροφόρα για να μεταφέρει τη σορό του εκλιπόντος Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης.

Οι υποστηρικτές του λένε ότι πολλές εκκλησίες στη Μόσχα αρνήθηκαν να κάνουν τη λειτουργία πριν η ομάδα του Ναβάλνι πάρει άδεια από μία στην περιοχή Maryino της πρωτεύουσας, όπου κάποτε ζούσε πριν από τη δηλητηρίασή του το 2020, τη θεραπεία στη Γερμανία και τη σύλληψή του κατά την επιστροφή του στη Ρωσία.

Οι συνεργάτες του Ναβάλνι λένε ότι ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης ήταν κοντά στην απελευθέρωση πριν από το θάνατό του

Η μητέρα του, Lyudmila Navalnaya, πέρασε οκτώ ημέρες προσπαθώντας να πείσει τις αρχές να απελευθερώσουν το πτώμα μετά τον θάνατό του.

Αρχικά οι αρχές δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να παραδώσουν τη σορό επειδή έπρεπε να κάνουν εξετάσεις. Η Navalnaya, 69 ετών, απηύθυνε έκκληση μέσω βίντεο στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να αφήσει τη σορό του να τη θάψει με αξιοπρέπεια. Η χήρα του, Γιούλια Ναβάλναγια , κατηγόρησε τον Πούτιν και τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ότι προσπάθησαν να εμποδίσουν μια δημόσια κηδεία.

«Δεν θέλουμε καμία ειδική μεταχείριση — απλώς για να δώσουμε στους ανθρώπους την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον Αλεξέι με κανονικό τρόπο», έγραψε η Γιούλια Ναβάλναγια στο X. Σε ομιλία της την Τετάρτη στο Στρασβούργο , εξέφρασε επίσης φόβους ότι η αστυνομία μπορεί να παρέμβει στη συγκέντρωση ή να «συλλάβει όσους ήρθαν να αποχαιρετήσουν τον σύζυγό μου».

Ο Γιαρμίς προέτρεψε επίσης τους υποστηρικτές του Ναβάλνι σε όλο τον κόσμο να καταθέσουν λουλούδια προς τιμήν του την Παρασκευή.

«Όλοι όσοι γνώριζαν τον Alexei λένε πόσο χαρούμενος, θαρραλέος και ειλικρινής άνθρωπος ήταν», είπε ο Yarmysh την Πέμπτη. «Αλλά η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι ακόμα κι αν δεν γνωρίσατε ποτέ τον Αλεξέι, ήξερες πώς ήταν επίσης. Μοιραζόσουν τις έρευνές του, πήγαινες σε συλλαλητήρια μαζί του, διάβασες τις αναρτήσεις του από τη φυλακή. Το παράδειγμά του έδειξε σε πολλούς ανθρώπους τι να κάνουν όταν ακόμη και όταν τα πράγματα ήταν τρομακτικά και δύσκολα».

Ο Ιβάν Ζντάνοφ, διευθυντής του Ιδρύματος Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Ναβάλνι, είπε ότι η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Πέμπτη - την ημέρα της ετήσιας ομιλίας του Πούτιν στο έθνος - αλλά κανένας τόπος δεν συμφώνησε να γίνει τότε.

Σε συνέντευξή του στον ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Meduza, ο Ζντάνοφ είπε ότι οι αρχές πίεσαν τους συγγενείς του Ναβάλνι να «κάνουν μια ήσυχη οικογενειακή κηδεία». Η σορός του Ναβάλνι παραδόθηκε το Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, στη μητέρα του, η οποία είχε απευθύνει σχετική έκκληση προσωπικά στον Ρώσο πρόεδρο, καθώς τις πρώτες ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατό του σε απομακρυσμένες ρωσικές φυλακές στην Αρκτική, της είχε απαγορευτεί η πρόσβαση σε αυτήν.

Η σύζυγός του Γιούλια έχει ισχυριστεί ότι ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε, ενώ έχει κατηγορήσει τον Πούτιν ως υπεύθυνο για φερόμενη δηλητηρίασή του.

Συνελήφθη ο συνήγορός του

Εν τω μεταξύ, δικηγόρος του Ναβάλνι συνελήφθη χθες Τρίτη στη Μόσχα, όπως μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για τον Βασίλι Ντούμπκοφ, συνήγορο του αντιπολιτευόμενου πολιτικού, ο οποίος μετά τον θάνατό του, είχε συνοδεύσει τη μητέρα του πελάτη του, καθώς εκείνη έκανε έκκληση στις Αρχές για την επιστροφή της σορού του.

