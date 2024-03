Πολιτική

Μητσοτάκης: Το τηλεφώνημα του Ερντογάν για τα γενέθλιά του

Στον Έλληνα Πρωθυπουργό τηλεφώνησε ο Τούρκος Πρόεδρος, με αφορμή τα γενέθλια του πρώτου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τον κάλεσε ώστε να του αντευχηθεί για τα γενέθλιά του.

Ο πρωθυπουργός κλείνει σήμερα τα 56 του χρόνια.

Ο Τούρκος Πρόεδρος θα προεδρεύει αργότερα στο κυβερνητικό συμβούλιο με την αγορά των F-16, τις επικείμενες δημοτικές εκλογές και την καλπάζουσα ακρίβεια να είναι στο επίκεντρο. Την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να μεταβεί στις ΗΠΑ.

