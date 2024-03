Κοινωνία

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας: Θύματα bullying μιλούν στον ΑΝΤ1

Μαθητές που έχουν πέσει θύματα σχολικού εκφοβισμού μιλούν στον ΑΝΤ1. Τρομάζουν τα στοιχεία.

Των Δέσποινα Μανδρανή, Σπύρου Λεβειδιώτη

Μαθητής γυμνασίου αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκε από συμμαθητές του. Όπως περιγράφει, του ζητούσαν χρήματα και όταν πια δεν τους τα έδινε,τον βρήκαν και τον χτύπησαν.

«Με χτύπησαν στα μάτια, είχα σοβαρό πρόβλημα με τον κερατοειδή μου», δήλωσε στον ΑΝΤ1 μαθητής που έχει πέσει θύμα bullying, και στο ερώτημα αν υπήρξαν επιπτώσεις για τους θύτες, είπε πως «έχουν αλλάξει σχολικό περιβάλλον».

Ο εκφοβισμός και η βία ανάμεσα σε ανήλικους παρατηρείται πια σε μεγάλο βαθμό και μέσα στο σχολείο.

«Πάνε και ζητάνε λεφτά στα παιδιά και όταν δεν έχουν τα χτυπάνε ή τα απειλούνε», περιγράφει στην κάμερα του ΑΝΤ1 μαθήτρια του Γυμνασίου.

Σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα του «Χαμόγελου του Παιδιού» το 26,6% των μαθητών που ερωτήθηκαν απάντησε ότι έχε πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού. Αριθμός αυξημένος σε σχέση με την περσινή χρονιά (18%).

«Ένα στα τρία παιδιά συνεχίζει στην Ελλάδα να δέχεται bullying ένα στα τρία παιδιά δέχεται μία ψυχική και σωματική φρίκη την οποία πρέπει να την σταματήσουμε», δηλώνει ο πρόεδρος από το «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, ενώ η ψυχολόγος και συντονίστρια του Οργανισμού, Ιωάννα Χαρδαλούπα, λέει πως, «μέσω της γραμμής 1056 αρκετά παιδιά καλούσαν καθημερινά , ένα παιδί κάθε δύο ημέρες για να λάβει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για θέματα που αφορούν στη βία και το bullying».

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Η σχολική βία μπορεί να είναι καταστροφική για κάποιους μαθητές καθώς όπως είπαν στον ΑΝΤ1 νεαρά άτομα που έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και επηρεάζονται στο να συγκεντρωθούν στην τάξη, να χάσουν τα μαθήματά τους ή ακόμα και να εγκαταλείψουν το σχολείο.

Όπως γλαφυρά περιγράφει μαθητής του γυμνασίου, «μου είχε πάρει τα παπούτσια, μου τα είχε ρίξει στον κάδο και μετά με τραβούσε φωτογραφίες»,

Ο εγκληματολόγος, Άγγελος Τσιγκρής, επισημαίνει πως, «θα πρέπει να στηριχθεί η οικογένεια, να στηριχθεί το σχολείο, θέλουμε ένα καλύτερο σχολείο και βεβαίως να γίνουν όλες οι απαραίτητες εκείνες ενέργειες προκειμένου να φτιάξουμε ένα συνεκτικό και αλληλέγγυο δίχτυ ασφάλειας για τις οικογένειες που έχουν πρόβλημα. Ταυτοχρόνως θα πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, να δίνουμε τα σωστά πρότυπα στα παιδιά μας».

Τον Ιανουάριο σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας συνελήφθησαν 111 ανήλικοι για κλοπές και ληστείες ενώ 83 ανήλικοι οδηγήθηκαν στα κρατητήρια για πρόκληση σωματικών βλαβών.

