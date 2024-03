Πολιτισμός

Βρετανία: δείπνο με… “άρωμα” αρχαίας Ελλάδας (βίντεο)

Ένα ιδιαίτερο και... ξεχωριστό γεύμα απόλαυσαν Έλληνες καλεσμένοι στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου.

Του Ισαάκ Καριπίδη

Δείπνο με φαγητά που έτρωγαν τον 4ο και 5ο αιώνα π.χ. εύποροι και φτωχοί πολίτες της Αθήνας είχαν την τύχη να απολαύσουν βρετανοί και Έλληνες καλεσμένοι, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου στη Βρετανία.

Αυτά είναι ψωμιά που έτρωγαν οι φτωχοί της αρχαιότητας. Είναι παρασκευασμένα με υπολείμματα οσπρίων στην συγκεκριμένη περίπτωση φακή, ζωμό φακής και κριθάλευρο.

Αυτή ήταν μια από τις βασικές συνταγές που δοκίμασαν όσοι συμμετείχαν σε ένα πρωτότυπο δείπνο που οργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου με γεύσεις του 4ου και 5ου αιώνα π.χ.



Όπως είπε η Νάγια Γιακουμάκη, διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Λονδίνου, "Το φαγητό είναι ένα σημαντικότατο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς και γνώσης. Βασιζόμενοι σε αυτό λοιπόν καλέσαμε την Μαριάνα Καρβουλάκη για να μας ετοιμάσει ένα εκπληκτικό δείπνο βασισμένο στην τροφή των ελληνιστικών χρόνων".



Η Μαριάνα Καρβουλάκη, πειραματική αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην ιστορία του φαγητού ανέφερε πως "είναι εξαιρετικά ενδιαφέρων πως οι άνθρωποι επηρεάζονταν από την ανατολή και από τη δύση για να διαμορφώνουν κουζίνες οι οποίες είχαν άμεση σχέση όμως με την κοινωνική τάξη του καθενός. Οι πλούσιοι απολάμβαναν τις επιρροές και οι φτωχοί απλώς παρακολουθούσαν".

Το κύριο πιάτο είχε δύο γεύματα. Του φτωχού το οποίο ήταν φακές μαγειρεμένες με βολβούς, πράσα, φρέσκο κόλιανδρο, λάδι και μέλι

Και του πλούσιου που ήταν κοτόπουλο με πολλά είδη βοτάνων και μπαχαρικών, τυρί, ρόδι, σπόρους παπαρούνας και μέλι.



Στην αρχαία Ελλάδα ένα από τα πράγματα που διέκρινε το τραπέζι του φτωχού από του πλουσίου ήταν η λευκότητα του ψωμιού. Όσο πιο λευκό ήταν το ψωμί τόσο πιο πλούσιος ήταν ο οικοδεσπότης.

Αφιέρωμα στην κουζίνα των αρχαίων Ελλήνων παρουσίασε και η εκπομπή Υγεία Πάνω από Όλα.



Η Μαριάννα Καραμάνου – Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ανέφερε: "Ξεκινούσαν με το πρωινό…..προχωρούσαν στο μεσημεριανό άριστο…εσπέρισμα και φτάναν το βράδυ στο δείπνο που ήταν …..συμπόσιο".



Οι καλεσμένοι γεύτηκαν ακόμη και επιδόρπιο – το γλυκό πλακούντας που προσομοιάζει με το σύγχρονο τσίζκεϊκ.

