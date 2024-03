Life

“Dragons’ Den Greece II”: Οι συμφωνίες και οι επενδύσεις του 8ου επεισοδίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τι έγινε στο φαντασμαγορικό show του ΑΝΤ1 για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία

-

Το 8ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II, την Παρασκευή 8 Μαρτίου, έκλεισε με συνολικές επενδύσεις 384.000€ από προσωπικά κεφάλαια των DRAGONS σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν, με το συνολικό ποσό επενδύσεων μέχρι στιγμής να φτάνει τις 1.380.000€!

Τρεις φιλόδοξοι επιχειρηματίες κατάφεραν να κλείσουν συμφωνία με τους DRAGONS να επενδύσουν στην επιχειρηματική τους ιδέα στο 8ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II.

Ο Παναγιώτης Βασιλάκος με το KOSMOGONIA 2086, ένα καινοτόμο επιτραπέζιο παιχνίδι εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία, τράβηξε την προσοχή των επενδυτών και τελικά κατάφερε να κάνει deal με τη Μαρία Χατζηστεφανή και τον Τάσο Οικονόμου έναντι 50.000€ για το 40% της εταιρείας του, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον για τους ήρωες του επιτραπέζιου παιχνιδιού στην Αμερική.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Η Μαριλένα Πατέρα, ιδρύτρια του TIDY GURU, μιας υπηρεσίας οργάνωσης ντουλάπας και σπιτιού, ήρθε στο DRAGONS’ DEN GREECE αναζητώντας συνοδοιπόρο στην εξέλιξη της επιχείρησής της και έφυγε με επένδυση από τη Μαρία Χατζηστεφανή 34.000€ για το 30% της εταιρείας της.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Ο Χάρης Κοσμάς, δημιουργός του LUNAR CARGO, μιας μεθόδου οικονομικής μεταφοράς φορτίων στη Σελήνη, ήρθε μπροστά στους επενδυτές με μία πρόταση αστρονομικών διαστάσεων και έφυγε με μια “διαστημική επένδυση", που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που έχει επενδυθεί έως τώρα στο ελληνικό DRAGONS’ DEN. O Χάρης Βαφειάς και ο Τάσος Οικονόμου τού πρόσφεραν 300.000€ για το 15% της εταιρείας με μετατρέψιμο ομολογιακό, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από τις Η.Π.Α. ή την Κίνα.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Όσοι επιχειρηματίες κατάφεραν να πάρουν επένδυση θα πρέπει να προσέξουν τα επόμενα βήματά τους, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο την υποστήριξη που κέρδισαν. Όσοι πάλι άκουσαν το «Είμαι εκτός» των Dragons θα πρέπει να εντοπίσουν όσα πρέπει να βελτιώσουν στις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους.

Οι 6 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες την Παρασκευή 15 Μαρτίου στις 22:00.

Δείτε το trailer:

Ο 3ος κύκλος του Dragons’ Den έρχεται! Τώρα, έχεις την ευκαιρία!

Μπες στο https://www.antenna.gr/dragonsden/form και δήλωσε συμμετοχή στο μεγαλύτερο reality επιχειρηματικότητας, παρουσίασε την επιχειρηματική ιδέα σου στους DRAGONS και κλείσε τη συμφωνία της ζωής σου.

DRAGONS’ DEN GREECE ΙΙ_ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης Showrunner : Άτζυ Ντρίβα

Άτζυ Ντρίβα Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Αντώνης Λιναρδάτος Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Δημήτρης Κοντογιάννης Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Νατάσα Λιαπάκη Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Γιάννης Βάμβουρας Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Ειρήνη Λουκάτου Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

Instagram @dragonsdengreece

Twitter @DragonsDenGR

Facebook @dragonsdengreece