Φορολογικές Δηλώσεις - 18χρονοι: Ποιοι υποβάλλουν και ποιοι εξαιρούνται

Ποιοι 18αρηδες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φέτος τη δική τους φορολογική δήλωση και ποιοι εξαιρούνται.

Η φορολογική νομοθεσία ορίζει ότι από τη στιγμή που το φυσικό πρόσωπο, συμπλήρωσε τα 18 έτη ηλικίας το 2023 και είχε οποιοδήποτε εισόδημα, είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει φορολογική δήλωση.

Ένας νέος ή μια νέα υποχρεούται φέτος να υποβάλει τη δική του φορολογική δήλωση, εφόσον:

Δεν συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του αλλά διαμένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω κι ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του.

Έχει στο όνομά του οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.)

Απέκτησε εντός του 2023 οποιασδήποτε άλλης μορφής εισόδημα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, περιστασιακή απασχόληση, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.)

Ίδρυσε εντός του 2023 οποιαδήποτε επιχείρηση στο όνομά του

Προχώρησε εντός του 2023 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος

Είναι έγγαμος ή έγγαμη τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Ποιοι εξαιρούνται

Οι μόνοι 18αρηδες που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος δική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι όσοι το προηγούμενο έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

Οι νέοι φορολογούμενοι, για να περάσουν από την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ προκειμένου να υποβάλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Η ΑΑΔΕ έχει χορηγήσει αυτόματα ΑΦΜ στους νέους ηλικίας από 12 έως 18 ετών ενώ όσοι δεν διαθέτουν κλειδάριθμο θα πρέπει να ακολουθήσουν μια νέα ψηφιακή διαδικασία για να αποκτήσουν κωδικούς και να μπορέσουν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση.

