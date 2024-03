Life

“Dragons’ Den”: Οι συμφωνίες και οι επενδύσεις του 10ου επεισοδίου (βίντεο)

Δείτε τι έγινε στο σόου του ΑΝΤ1 που προάγει την επιχειρηματικότητα και τις επενδυτικές συμπράξεις.

Το 10ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II, την Παρασκευή 22 Μαρτίου, έκλεισε με συνολικές επενδύσεις 158.000€ από προσωπικά κεφάλαια των DRAGONS σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν, με το συνολικό ποσό επενδύσεων μέχρι στιγμής να φτάνει τις 1.693.000€!

Οι φιλόδοξοι επιχειρηματίες που κατάφεραν να κλείσουν συμφωνία με τους DRAGONS έφυγαν από το 10ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II με επενδύσεις που στόχο έχουν να πάνε μπροστά τις επιχειρήσεις τους.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού DRAGONS’ DEN δύο εταιρείες με παρόμοιο αντικείμενο, η BRING IT BACK και η MYSTERY POT, μονομάχησαν διεκδικώντας μία επένδυση από τους Έλληνες DRAGONS.

Τελικά, ο Δημήτρης Σεϊνταρίδης και η Μαρία Τσεκουρά, συνιδρυτές του MYSTERY POT, μίας εφαρμογής κατά της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα, κατάφεραν να κερδίσουν τη μονομαχία, να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο και να πάρουν επένδυση από τη Μαρία Χατζηστεφανή 70.000€ για το 17,5% της εταιρείας τους, με την προϋπόθεση να σημειωθούν πωλήσεις ύψους 150.000€ εντός 6 μηνών.

Η Μαριαλένα Μπακλατζή, ιδρύτρια της MIELEV, μιας εταιρείας με οργανικά καλλυντικά προσώπου, ήρθε στο DRAGONS’ DEN GREECE αναζητώντας συνοδοιπόρους στην εξέλιξη της επιχείρησής της και έφυγε με επένδυση 58.000€ για το 25% της εταιρείας της από τον Τάσο Οικονόμου και τον Χάρη Βαφειά, με τους πρώην συμμαθητές να ενώνουν για 3η φορά τις δυνάμεις στις επενδύσεις του DRAGONS’ DEN GREECE II.

Η Πηνελόπη Κατσανίκου, ιδρύτρια της HOLIGREEN, με χειροποίητες μπάρες ενέργειας και πρωτεΐνης, με την ξεχωριστή γεύση των προϊόντων της ξύπνησε στη Μαρία Χατζηστεφανή μνήμες από την παιδική της ηλικία. Η Μαρία Χατζηστεφανή έκανε μία DRAGON προσφορά και έδωσε 30.000€ για το 20% της επιχείρησής της, αλλά και ένα σημαντικό τηλεφώνημα που μπορεί να ανοίξει πόρτες στη φιλόδοξη επιχειρηματία.

Όσοι επιχειρηματίες κατάφεραν να πάρουν επένδυση θα πρέπει να προσέξουν τα επόμενα βήματά τους, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο την υποστήριξη που κέρδισαν. Όσοι πάλι άκουσαν το «Είμαι εκτός» των Dragons θα πρέπει να εντοπίσουν όσα πρέπει να βελτιώσουν στις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους.

Οι 6 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες την Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 22:00.

