Μητσοτάκης: Στις ευρωεκλογές θα κριθεί αν η χώρα παραμείνει σε τροχιά ανόδου

«Απέναντι μας έχουμε μία αντιπολίτευση του χάους και του αδιέξοδου. Της μιζέριας και του διχασμού», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

«Σε αυτήν την παράταξη είμαστε όλοι στρατιώτες, με όπλο την αλήθεια, την ευθύνη και την πειθώ. Χωρίς να αρνούμαστε αδυναμίες. Αλλά και απαντώντας με στοιχεία στις άδικες κατηγορίες. Κάτι που θα μας χρειαστεί, βαδίζοντας προς τις Ευρωεκλογές. Μια μάχη διπλά κρίσιμη. Όχι μόνο γιατί στις Βρυξέλλες μάς περιμένουν διεκδικήσεις για περισσότερα κονδύλια ιδίως για τους αγρότες μας.

Αλλά και γιατί η κάλπη του Ιουνίου θα έχει εθνικό αποτύπωμα. Κρίνοντας αν η χώρα θα μείνει σταθερή και σε τροχιά προόδου σ' ένα ασταθές περιβάλλον στον κόσμο και στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα, όμως, τότε θα αποφασιστεί αν όλα όσα πετύχαμε και καθημερινά πετυχαίνουμε θα έχουν συνέχεια. Σε μία συγκυρία η οποία δεν επιτρέπει κανένα πισωγύρισμα. Και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για λάθη και πειράματα».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του που διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης που οργάνωσε απόψε στην Πάτρα η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας του κόμματος, με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της ΝΔ, όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «δεν είναι, συνεπώς, καιρός για εφησυχασμούς και αδράνειες, για σκέψεις αποχής ή αποστολής επιπόλαιων μηνυμάτων διαμαρτυρίας» και πρόσθεσε:

«Αυτά τα νιώθουμε, ήδη, και τους απαντάμε, προσπαθώντας να γινόμαστε καλύτεροι. Αντίθετα, είναι ώρες αγώνα και συσπείρωσης. Πολύ περισσότερο, όταν απέναντί μας έχουμε μία αντιπολίτευση του χάους και του αδιέξοδου. Της μιζέριας και του διχασμού».

