Βασιλιάς Κάρολος: Δημοσίευμα τον "θέλει" να έχει δύο χρόνια ζωής

Για «επιθετικό» καρκίνο κάνει λόγο βρετανικό δημοσίευμα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Καρόλου.

Ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει δύο χρόνια ζωής αναφέρει βρετανικό δημοσίευμα, προκαλώντας νέα αναστάτωση.

Σύμφωνα με το περιοδικό In Touch, ο καρκίνος με τον οποίο διαγνώστηκε ο Κάρολος τον περασμένο Φεβρουάριο είναι στο πάγκρεας και είναι επιθετικός. Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο δημοσίευμα, ήδη ετοιμάζονται τα σχέδια για την κηδεία του.

Το δημοσίευμα του περιοδικού In Touch:

Με την ονομασία «Επιχείρηση Menai Bridge», η κηδεία του βασιλιά Κάρολου, θα μοιάζει με αυτή της Ελισάβετ, που ονομάστηκε «Επιχείρηση London Bridge». Καθώς ο καρκίνος του εξελίσσεται, μέλη της βασιλικής οικογένειας λένε στο In Touch ότι «τα τελικά σχέδια ανάπαυσης του Καρόλου έχουν έγκαιρη προτεραιότητα».

«Είναι μια αρκετά συνηθισμένη διαδικασία για τους βασιλιάδες, αλλά στην περίπτωση του Καρόλου είναι υψίστης προτεραιότητας», λέει πηγή στο περιοδικό, υποστηρίζοντας ότι «ορισμένοι αυλικοί εκτιμούν πως ο καρκίνος του Καρόλου είναι χειρότερος απ' ό,τι φαντάζονταν».

«Ο καρκίνος του τον τρώει ζωντανό»

Η «Επιχείρηση Menai Bridge» πρόκειται να περιλαμβάνει γνωστά πρωτόκολλα ενώ πιθανότατα θα ταφεί στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο στο Κάστρο του Ουίνδσορ. «Θα έχει όλη τη μεγαλοπρέπεια και τον σεβασμό που αρμόζουν σε έναν Βρετανό μονάρχη», προσθέτει η πηγή.

Οι πληροφορίες για τα σχέδια για την κηδεία του έρχονται, όπως επισημαίνει το περιοδικό, μετά από ενημέρωση που είχε από υψηλόβαθμο στέλεχος της βασιλικής οικογένειας ότι ο βασιλιάς Κάρολος όχι μόνο παλεύει με τον καρκίνο του παγκρέατος, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για το πού έχει καρκίνο, αλλά έχει μόλις δύο χρόνια ζωής.

«Ο βασιλιάς Κάρολος είναι πολύ πιο άρρωστος απ' ό,τι αφήνει το Παλάτι να δημοσιευτεί και απλά δεν είναι σε θέση να διευθύνει την οικογένειά του και να εκπληρώνει τα καθημερινά καθήκοντα της μοναρχίας», αποκάλυψε νωρίς το υψηλόβαθμο στέλεχος της βασιλικής οικογένειας στο In Touch. «Ο καρκίνος του τον τρώει ζωντανό. Είναι πολύ αδύναμος. Η κατάσταση είναι απελπιστική».

Έτοιμος ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τον θρόνο;

Το περιοδικό συνεχίζει στο δημοσίευμά του με τα σενάρια για τη διαδοχή του βασιλιά Καρόλου. Πρόσθετες πηγές φαίνεται να είπαν στο In Touch ότι θα μπορούσαν να παίζουν περισσότερα μεταξύ του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Ουίλιαμ εκτός των θεμάτων υγείας της οικογένειας, καθώς ο βασιλιάς έχει την εντύπωση ότι ο Ουίλιαμ δεν είναι έτοιμος να πάρει τον θρόνο.

«Ο Κάρολος γνωρίζει τις πιέσεις του να είναι μονάρχης και απλά δεν είναι σίγουρος ότι ο Ουίλιαμ είναι έτοιμος να πάρει τη θέση του», αποκάλυψε μια πηγή, σημειώνοντας ότι ο Ουίλιαμ «αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια καταστροφή στις δημόσιες σχέσεις. Φαίνεται πρόωρο και μπορεί να υπάρξουν συνέπειες».

Το In Touch κλείνει το δημοσίευμά του αναφερόμενο στη βασίλισσα Καμίλα και παρουσιάζοντας δηλώσεις- από τις αρχές Μαρτίου- μιας γυναίκας που εργάζεται για το Παλάτι, για την οποία ωστόσο, δεν δίνεται κανένα άλλο στοιχείο. «Πίσω από τις κάμερες, η Καμίλα αηδιάζει από την αδυναμία του βασιλιά και του παρέχει ελάχιστη βοήθεια καθώς παλεύει με τον θανατηφόρο καρκίνο του. Ο Ουίλιαμ δεν είναι σε θέση να επωμιστεί μόνος του τα βάρη της μοναρχίας».

