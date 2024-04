Πολιτική

Μητσοτάκης: η αύξηση του κατώτατου μισθού, στο... TikTok (βίντεο)

Τι αναφέρει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Με νέο βίντεο στο Tik Tok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την αύξηση του κατώτατου μισθού από σήμερα στα 830 ευρώ.

«Θυμάστε φαντάζομαι και πέρσι, πρωταπριλιά ήταν είχα ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 713 στα 780 ευρώ. Από σήμερα λοιπόν ο κατώτατος μισθός πηγαίνει από τα 780 στα 830 ευρώ. Μιλάμε για μια σωρευτική αύξηση από το 2019 όπου ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ της τάξης του 28%» αναφέρει ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι ο πληθωρισμός σωρευτικά έχει αυξηθεί κατά 16%. «Δηλαδή ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί παραπάνω από τον πληθωρισμό» σημειώνει.

«Και αυτό είναι μόνο η αρχή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού οι μισθοί μας υπολείπονται των ευρωπαϊκών μισθών. «Ισχύει όμως στο ακέραιο η δέσμευσή μας ο κατώτατος μισθός στο τέλος της τετραετίας το 2027 να είναι στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1500 ευρώ» υπογραμμίζει.

«Λύσαμε το πρόβλημα; Όχι προφανώς, κάνουμε όμως ένα ακόμη σημαντικό βήμα ώστε και στα ζητήματα των μισθών επιτέλους να γίνουμε Ευρώπη» καταλήγει.

