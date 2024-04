Αθλητικά

WTA 500: Πρεμιέρα με το δεξί για την Σάκκαρη

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Βικτορίγια Τόμοβα και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των “16”, του τουρνουά του Τσάρλεστον.

Ιδανική πρεμιέρα πραγματοποίησε η Μαρία Σάκκαρη στο χώμα και στο τουρνουά WTA 500 του Τσάρλεστον (ΗΠΑ).

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε άνετα με 6-3, 6-3 της Βουλγάρας, Βικτορίγια Τόμοβα (Νο 74 στον κόσμο) και πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «16» του αμερικανικού τουρνουά.

Η αποψινή ήταν η τρίτη νίκη της Σάκκαρη επί της Τόμοβα στις τέσσερις φορές που έχει συναντηθεί με την Βουλγάρα στα κορτ. Η ηττημένη είχε επικρατήσει στο πρώτο μεταξύ τους ματς το 2016, αλλά από τότε η Σάκκαρη μετράει μόνο νίκες (στο Wimbledon του 2022, ένα χρόνο μετά στο United Cup και απόψε στο Τσάρλεστον).

Η αντίπαλος της Σάκκαρη στην επόμενη φάση (4/4) θα προκύψει αύριο (3/4) από τη νικήτρια του ζευγαριού Λέσια Τσουρένκο-Άστρα Σάρμα.

