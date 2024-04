Life

“Dragons’ Den Greece II”: Sneak preview από το τελευταίο επεισόδιο του 2ου κύκλου (βίντεο)

Πάρτε μια γεύση από όσα θα παρακολουθήσουμε στο νέο επεισόδιο του μεγαλύτερου παιχνιδιού επιχειρηματικότητας, που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

-

Απόψε στις 22:00, πέφτει η αυλαία των διαπραγματεύσεων για τη 2η σεζόν του DRAGONS’ DEN GREECE. Στα 11 επεισόδια του DRAGONS’ DEN GREECE ΙΙ, οι Έλληνες επενδυτές έχουν δώσει συνολικά 1.808.000€ από προσωπικά τους κεφάλαια σε επιχειρηματίες που τους εντυπωσίασαν με τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους.

Το 12ο και τελευταίο επεισόδιο του 2ου κύκλου του μεγαλύτερου reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, έρχεται απόψε, Παρασκευή 5 Απριλίου, στις 22:00 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Στο αποψινό τελευταίο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE ΙΙ φιλόδοξοι επιχειρηματίες θα βρεθούν μπροστά στους Έλληνες επενδυτές και θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους, διεκδικώντας μια συμφωνία που μπορεί να απογειώσει τις επιχειρήσεις τους και να τους ανοίξει νέους επαγγελματικούς δρόμους και ορίζοντες. Οι διαπραγματεύσεις και τα deals θα είναι για άλλη μια φορά σκληρά, ενώ δεν θα λείπουν και οι στιγμές συγκίνησης και μεγάλων εκπλήξεων, καθώς οι επιχειρηματίες που θα βρεθούν και απόψε μπροστά στους DRAGONS θα τους εντυπωσιάσουν ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο!

Το τελευταίο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II έρχεται απόψε, Παρασκευή 5 Απριλίου, στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις!

Δείτε το trailer:

DRAGONS’ DEN GREECE ΙΙ - ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης Showrunner : Άτζυ Ντρίβα

Άτζυ Ντρίβα Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Αντώνης Λιναρδάτος Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Δημήτρης Κοντογιάννης Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Νατάσα Λιαπάκη Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Γιάννης Βάμβουρας Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Ειρήνη Λουκάτου Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

Instagram: @dragonsdengreece

Twitter: @DragonsDenGR

Facebook: @dragonsdengreece

