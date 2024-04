Οικονομία

Αττική Οδός: Κλειστές έξοδος και είσοδος το βράδυ της Παρασκευής

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, λόγω εργασιών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών συντήρησης, από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 05/04 έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 06/04

Κλειστή λόγω εργασιών η έξοδος της Αττικής Οδού προς τη Λ. Ηρακλείου στην κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο

Κλειστές οι είσοδοι της Αττικής Οδού από τη Λ. Μαραθώνος στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα

Συγκεκριμένα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης:

1. Κλειστή θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 05/04/24 έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 06/04/24, η έξοδος της Αττικής Οδού προς τη Λ. Ηρακλείου (Κόμβος 9) στην κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν ευθεία προς Μαρκόπουλο και να εξέλθουν από την Αττική Οδό στην επόμενη έξοδο στον Kόμβο 10 (Λ. Κύμης).

2. Κλειστές θα παραμείνουν από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 05/04/24 έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 06/04/24, οι είσοδοι της Αττικής Οδού από τη Λ. Μαραθώνος (κόμβος 15) στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω αποκλεισμών, οι οδηγοί μπορούν να εισέλθουν στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από τον Kόμβο 14 (Ανθούσας) ή από τον Kόμβο Υ8 (Παλλήνης).

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

