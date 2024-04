Πολιτική

Λοβέρδος: Το ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκε στην Αριστερά, οι “Δημοκράτες” εκφράζουμε το Κέντρο (βίντεο)

Τι είπε ο πρώην Υπουργός στο "Στούντιο με Θέα" του ΑΝΤ1 για τους "Δημοκράτες", την εγχώρια και τη διεθνή επικαιρότητα.

«Το ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκε στην αριστερά και συνωστίζεται εκεί με άλλα 5 κόμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και νυν ιδρυτής και επικεφαλής του νέου κόμματος «Δημοκράτες» Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας το Σάββατο ως καλεσμένος της Φαίης Μαυραγάνη και της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα». Ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι η 3η θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις τον δικαιώνει ως προς την κριτική την οποία είχε εκφράσει απέναντι στην ηγεσία του, και εκτίμησε ότι αιτία γι’ αυτό το «δημοσκοπικό χαμηλό» ήταν οι πολιτικές επιλογές Ανδρουλάκη, ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της οποίας, ανέφερε την απόφαση να καταψηφίσει το νομοσχέδιο των μη-κρατικών ΑΕΙ.

Μιλώντας για τους «Δημοκράτες», ο πρώην Υπουργός τόνισε: «Εμείς είμαστε ένα κόμμα του κέντρου, ούτε κεντροδεξιά ούτε κεντροαριστερά. Το κέντρο στην Ελλάδα δεν εκφράζεται, με αποτέλεσμα ο κ. Μητσοτάκης να εκπορθεί ανοχύρωτα κάστρα στο έδαφος αυτής της εγκατάλειψης. Είμαστε ένα νέο κόμμα το οποίο όταν η εκάστοτε κυβέρνηση θα πράττει σωστά θα έχει το θάρρος να το αναγνωρίζει, και όταν σφάλλει θα στέκεται εναντίον της κριτικά αλλά όχι αποσταθεροποιητικά. Στόχος μου είναι οι “Δημοκράτες” να καταγράψουν όσο υψηλότερο ποσοστό γίνεται, με ευσεβή πόθο να αποτελέσει το μεγαλύτερο από τα μικρά κόμματα. Είναι αλήθεια ότι είχα πει ότι αν δεν εκπληρωνόταν ο στόχος του νέου κόμματος θα αποσυρόμουν από την πολιτική, τελικά όμως ακόμα κι αν κάτι τέτοιο συμβεί, δε με βλέπω να αποσύρομαι», ανέφερε και συνέχισε: «Αντιμετωπίζουμε εκπληκτική ανταπόκριση εκ μέρους του κόσμου όπου κι αν πάμε. Μέσα σε ένα μόλις μήνα λειτουργίας, βρισκόμαστε κιόλας μέσα στο “ταμπλώ” της πρόθεσης ψήφου των δημοσκοπήσεων – είναι μια θετική εξέλιξη στην οποία στέκομαι».

Σχολιάζοντας τα διεθνή ζητήματα, ανέφερε: «Την επάνοδο της ακροδεξιάς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο την έφερε ο δικαιωματισμός της Κεντροαριστεράς και της Κεντροδεξιάς. Είναι το αναμενόμενο επακόλουθο όταν χαρίζει κανείς τον πατριωτισμό στους ακροδεξιούς για να μη τον πουν εθνικιστή, όταν αρνείται να αρθρώσει πολιτικό λόγο για την παράτυπη μετανάστευση η οποία αλλάζει ριζικά την Ευρώπη».

"Είχα εισηγηθεί την υιοθέτηση του όρου της γυναικοκτονίας"

Ο πρώην Υπουργός με αφορμή το τραγικό περιστατικό της γυναικοκτονίας στους Αγίους Αναργύρους, υποστήριξε ότι μετά από το 1ο lockdown της πανδημίας είχε εισηγηθεί τη θέσπιση του νομικού όρου της γυναικοκτονίας στο ποινικό μας σύστημα, από κοινού με τον ΣΥΡΙΖΑ, και κόντρα στις τότε εκφρασθείσες επιφυλάξεις εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Επίσης ισχυρίστηκε ότι ο όρος μπορεί να μην αλλάξει την ποινή, θα αλλάξει όμως μια σειρά από μεταχειρίσεις του δράστη στην προδικασία και στο σωφρονισμό του, καθώς όπως είπε, θα πρέπει να συνοδεύεται από στέρηση καταφυγής σε οποιαδήποτε ελαφρυντική περίσταση, καθώς επίσης και στέρηση του δικαιώματος στην υφ’ όρον απόλυση μετά από την κάθειρξή του. «Η λύση είναι τριπλή: πρώτον ο όρος να θεσπιστεί τώρα, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αλλά και διακομματικά, δεύτερον το πρωτόκολλο της Αστυνομίας να συμπληρωθεί, και τρίτον η κοινωνία να το πάρει απόφαση και να μην ξανααποπειραθεί τέτοιες ενέργειες», σημείωσε.

«Ο φονιάς σκοτώνει την αδύναμη και η δημοσιότητα την οποία παίρνουν οι υποθέσεις αυτές, ενισχύουν την εγκληματική του διάθεση. Το 2021 και το 2022 τα στατιστικά για τις γυναικοκτονίες ήταν αποκαρδιωτικά», τόνισε και συνέχισε λέγοντας: «Απέναντι στην πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στέκομαι κριτικά, όχι όμως αποσταθεροποιητικά: Πολιτική ευθύνη για το συμβάν, δεν υπάρχει. Το πρωτόκολλο της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών μπορεί να έχει μία – δύο ελλείψεις οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν, σε γενικές γραμμές όμως είναι σωστό. Και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι ο κατά τεκμήριο καταλληλότερος υπουργός για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα παραβατικότητας, αποδεικνύεται από το ότι ο κ. Μητσοτάκης τον είχε αλλάξει και τον επανέφερε. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να λύσει το πρόβλημα, είναι ο κ. Χρυσοχοΐδης».

