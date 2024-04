Οικονομία

Αττική Οδός: Κλειστό τμήμα της τη νύχτα του Σαββάτου

Το τμήμα που θα παραμείνει κλειστό και οι εναλλακτικές των οδηγών.

Κλειστός λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου 06/04/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 07/04/2024, ο συνδετήριος κλάδος της Αττικής Οδού από Ελευσίνα προς Ραφήνα στον κόμβο 16 (Λεονταρίου).

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να εξέλθουν από την Αττική Οδό στην έξοδο του κόμβου 15 προς τη Λ. Μαραθώνος, στην οποία να στρίψουν αριστερά στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

