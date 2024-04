Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας - Πυροβολισμοί: Συνελήφθη o “πιστολέρο” της μιας συμμορίας

Πώς έφτασαν οι αρχές στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του ενός εμπλεκόμενου. Το ιστορικό της υπόθεσης.

-

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάσθηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 35χρονου μετανάστη και απόπειρας ανθρωποκτονίας μεταναστών, που είχε λάβει χώρα μετά από συμπλοκή ομάδων ατόμων το βράδυ της 8ης Μαρτίου 2024 έξω από κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.

Για την υπόθεση συνελήφθη, κατόπιν εντάλματος σύλληψης, μέλος συμμορίας, ο οποίος κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 12 άτομα, που κατά περίπτωση κατηγορούνται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία (τετελεσμένη και σε απόπειρα), για συμμετοχή στη συμπλοκή καθώς και για παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Το ιστορικό των πυροβολισμών

Όπως είναι γνωστό βραδινές ώρες της 8ης Μαρτίου 2024, είχε λάβει χώρα συμπλοκή δύο ομάδων, επτά και έξι ατόμων αντίστοιχα, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο συλληφθείς, μέλος της ομάδας των επτά ατόμων, είχε πυροβολήσει προς το μέρος της άλλης ομάδας χωρίς να προκληθεί τραυματισμός. Στη συνέχεια και ενώ η συμπλοκή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, είχε πυροβολήσει εκ νέου και είχε τραυματίσει σοβαρά το 35χρονο θύμα, το οποίο είχε αποβιώσει με ασθενοφόρο σε Νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα είχε αποβιώσει συνεπεία των τραυμάτων του.

Από την έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στον χώρο είχαν βρεθεί 3 κάλυκες πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9mm, ένας σιδερένιος λοστός, μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, μία βέργα σιδήρου, ένα σιδερένιο κοντάρι, 2 ξύλινα κοντάρια, ένας σουγιάς, μία λίμα μαχαιριών, ένα μαχαίρι, 2 σπαθιά, ένα σιδερένιο κοντάρι, καθώς και 2 ξύλινα κοντάρια.

Η εξιχνίαση

Ακολούθησε επισταμένη έρευνα στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και δεδομένα, εργαστηριακά ευρήματα και ψηφιακά πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του συνόλου των εμπλεκομένων καθώς και τη διακρίβωση του κινήτρου της συμπλοκής.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ακολούθως από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του φυσικού αυτουργού, ο οποίος απογευματινές ώρες την Δευτέρα 09.04 εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και συνελήφθη.

Μάλιστα, δύο μέλη της συμμορίας στην οποία συμμετείχε ο συλληφθείς, κατηγορούνται ως μέλη και μίας εκ των εγκληματικών οργανώσεων οι οποίες εξαρθρώθηκαν πρόσφατα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και οι οποίες φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Το σύνολο των κατηγορούμενων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για πληθώρα ποινικών αδικημάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

