Πέθανε ο Τεντ Τόουλμαν

Θλίψη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό από το άγγελμα θανάτου του Τεντ Τόουλμαν.

-

Ο Τεντ Τόουλμαν, ιδρυτής και επικεφαλής της ομώνυμης ομάδας της Φόρμουλα Ένα, άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 86 ετών. Ύστερα από επιτυχίες στις μικρότερες κατηγορίες, η Toleman «μπήκε» στη Φόρμουλα Ένα το 1981, ενώ έδωσε το 1984 την ευκαιρία στον -μετέπειτα τρις παγκόσμιο πρωταθλητή οδηγών- Άϊρτον Σένα να κάνει το ντεμπούτο του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Βραζιλιάνος «ρούκι» και η Toleman «συστήθηκαν» στον κόσμο με τη δεύτερη θέση που κατέκτησε ο Σένα υπό βροχή στο γκραν πρι του Μονακό για το 1984, το οποίο ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα της ομάδας στην ιστορία της στη Φόρμουλα Ένα. Η Toleman κατέγραψε εκείνη τη χρονιά άλλες δύο παρουσίες στο βάθρο με τον Σένα σε Μεγάλη Βρετανία και Πορτογαλία, ενώ πανηγύρισε τη μοναδική "pole position" της, όταν ο Τέο Φάμπι «νίκησε» τις καιρικές συνθήκες στο γερμανικό γκραν πρι του 1985. Ύστερα από πέντε σεζόν στη Φόρμουλα Ένα, κατά την οποία συγκέντρωσε 26 βαθμούς, η Toleman πουλήθηκε στην Benetton και πήρε το όνομα του ιταλικού οίκου μόδας ενόψει της σεζόν του 1986, ενώ ο Τόουλμαν αποσύρθηκε από το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η λίστα των οδηγών που «έτρεξαν» στη Φόρμουλα Ένα με την Toleman περιλαμβάνει επίσης τους Μπράιαν Χέντον, Ντέρεκ Γουόργουικ, Μπρούνο Τζιακομέλι, Τζόνι Τσεκότο, Στέφαν Γιόχανσον, Πιερλουίτζι Μαρτίνι και Πιερκάρλο Γκιντζάνι. Στο μεταξύ, οι Ρόρι Μπιρν και Πατ Σίμοντς -μηχανικοί που θα απολάμβαναν θρυλικές καριέρες στο άθλημα- ξεκίνησαν το «ταξίδι» τους στη Φόρμουλα Ένα με την ομάδα.

