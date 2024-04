Οικονομία

Τουρισμός: Δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες σε ελληνικά νησιά

Αυξήθηκε κατακόρυφα η τουριστική κίνηση, στα 10 ελληνικά νησιά που καθιερώθηκε η βίζα εξπρές.

Ξεπέρασε τις 20 χιλιάδες ο αριθμός των Τούρκων τουριστών που επισκέφθηκαν τα ελληνικά νησιά κατά τη διάρκεια των διακοπών του Ραμαζανιού, περίοδος που συμπίπτει με την καθιέρωση του καθεστώτος της βίζας εξπρές σε 10 ελληνικά νησιά, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Ακσάμ, ο τουριστικός πράκτορας Ρετζέπ Γιαβούζ δήλωσε ότι επισκέφθηκαν πάνω από 5 χιλιάδες τη Ρόδο, 4 χιλιάδες την Κω, 3 χιλιάδες τη Σάμο, 3 χιλιάδες τη Χίο, 5 χιλιάδες τη Λέσβο και 1000 το Καστελόριζο μέσω Φετιγέ και Μαρμαρίδας.

Σύμφωνα με τον Ρετζέπ Γιαβούζ, τα νησιά, όπου ξεκίνησε το πρόγραμμα βίζας κατά την άφιξη, έχουν ξεχειλίσει από Τούρκους από την πρώτη μέρα των διακοπών. «Η Ρόδος, στην οποία μπορεί κανείς να φτάσει με πλοίο σε μία ώρα από τη Μαρμαρίδα, έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά. Περίπου χίλιοι Τούρκοι τουρίστες συρρέουν στη Ρόδο κάθε μέρα, η οποία ξεκίνησε τη σεζόν νωρίτερα χάρη στους Τούρκους τουρίστες. Πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις στα νησιά, που ήταν κλειστά μέχρι πριν από δύο εβδομάδες, ξύπνησαν από τη χειμέρια νάρκη με Τούρκους επισκέπτες και είπαν “καλημέρα” στην εποχή», ανέφερε.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους λόγους της ζήτησης είναι το πρόγραμμα βίζας κατά την άφιξη (βίζα εξπρές), το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο, και ένας άλλος λόγος είναι οι τιμές. Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσων πήγαν στα νησιά έδειξαν ότι οι λόγοι της προτίμησής τους δεν ήταν μόνο η φύση, η θάλασσα ή τα ταξίδια στο εξωτερικό. Οι τιμές στην Τουρκία είναι σχεδόν διπλάσιες από τις τιμές στην Ελλάδα. Αν και το 1€ είναι 34,40 λίρες, οι διακοπές στην Ελλάδα είναι φθηνότερες από την Τουρκία.

«Οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη γαλήνη και τη φιλοξενία στο νησί, καθώς και με τις τιμές. Στα ελληνικά νησιά, το καλαμάρι πωλείται γύρω στα 7,50 ευρώ και το χταπόδι στα κάρβουνα γύρω στα 14 ευρώ, το καλαμάρι, που είναι 700 λίρες, κοστίζει 258 λίρες στα νησιά, και το χταπόδι στα κάρβουνα, που είναι 850 λίρες κοστίζει 481 λίρες».

