Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Συλλήψεις μετά από επεισόδιο πυροβολισμών έξω από κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου πυροβόλησε έξω από κέντρο διασκέδασης στη δυτική Θεσσαλονίκη, μετά από διαπληκτισμό που είχε με υπάλληλο του καταστήματος.

Συνελήφθησαν επίσης και άλλα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο περιστατικό, ένας 41χρονος, μαζί με τον οποίο έκρυψαν το όπλο στη θαμνώδη τοποθεσία όπου εντοπίστηκε και ένας 26χρονος, στου οποίου το σπίτι βρήκαν καταφύγιο για τις επόμενες ώρες, μέχρι τη σύλληψή τους. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο χώρο που βρίσκεται σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι και μικροποσότητα κάνναβης.

Το περιστατικό με πυροβολισμό εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, έπειτα από επισταμένη έρευνα και συντονισμένες ενέργειες. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων που θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σχηματίσθηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για παράβαση των Νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών, για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή και για υπόθαλψη εγκληματία.

