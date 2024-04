Κόσμος

Τουρκία - Νταβούτογλου: “Ξύπνα Άγκυρα, ξύπνα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ξύπνα Άγκυρα, ξύπνα» γράφει ο Αχμέτ Νταβούτογλου σχολιάζοντας ότι ενώ χθες όλες οι πρωτεύουσες του κόσμου ήταν στο πόδι, μόνο η Άγκυρα έμεινε ''σιωπηλή και έρημη''.

-

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας και νυν αρχηγός του Κόμματος Μέλλοντος Αχμέτ Νταβούτογλου σήμερα με επικριτικό μήνυμά του προς την τουρκική κυβέρνηση μέσω Χ την κατηγορεί ότι «προσπαθεί να μην ενοχλήσει τις ΗΠΑ», όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Ξύπνα Άγκυρα, ξύπνα» γράφει ο Αχμέτ Νταβούτογλου σχολιάζοντας ότι ενώ χθες όλες οι πρωτεύουσες του κόσμου ήταν στο πόδι, μόνο η Άγκυρα έμεινε ‘σιωπηλή και έρημη’. «Ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ούτε και μέχρι στιγμής δεν έγινε μια ανακοίνωση ή μια σύσκεψη. Δεν υπάρχει εξήγηση γι αυτό. Αλλά η εμπειρία μου με κάνει να πιστεύω ότι υπάρχουν δύο πιθανότητες γι αυτό: Πρώτον, οι αρμόδιες αρχές ετοίμασαν ανακοίνωση αλλά δεν εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο. Δεύτερον, να αποφευχθεί μια ανακοίνωση που θα ενοχλήσει την Ουάσινγκτον πριν την επίσκεψη του Προέδρου στις ΗΠΑ που πλησιάζει».

Άλλωστε χθες το βράδυ ο Αχμέτ Νταβούτογλου κάλεσε την κυβέρνηση να στήσει τραπέζι κρίσης, να επικοινωνήσει με τους Αμερικανούς και να ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα υποστηρίζοντας πως όσο υπάρχει ένταση στη Γάζα η ένταση στην περιοχή θα κλιμακώνεται. Κάλεσε επίσης την τουρκική κυβέρνηση να ζητήσει από Αμερικανούς να μην χρησιμοποιήσουν βάση Ιντζιρλίκ για τις ανάγκες του πολέμου, ενώ κάλεσε και τον ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν να ξεκινήσει άμεσα περιοδεία στις χώρες της περιοχές.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ - Μύκονος: Ο καλλιτέχνης… στη φοροδιαφυγή και οι συνεταίροι του

Πατήσια: Άγρια δολοφονία άνδρα μέσα στο σπίτι του

Πέραμα: Στο νοσοκομείο 5χρονη που καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της