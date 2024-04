Life

“Ψυχοκόρες“ - Sneak preview: τραγικές εξελίξεις και παγίδες στο νέο επεισόδιο (εικόνες)

Η δραματική υπερπαραγωγή εποχής, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Τι θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1.

Αυτή την εβδομάδα οι «Ψυχοκο?ρες», έρχονται από Τρίτη έως και Πέμπτη στις 21:00 για να διηγηθούν τις συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς.

Η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ρίχνει φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» αποτελούν την αναπαράσταση ενός βίαιου θεσμού, αλλά και τη ρεαλιστική αναβίωση μιας ολόκληρης εποχής ιστορικών αλλαγών, αλλά και ελπίδας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 14

Μετά την τραγική εξέλιξη με την Όλγα, η Μαρίκα συγκλονισμένη αναζητά την Βικτωρία, ώστε να φύγουν το συντομότερο με τη Δεσποινιώ από το σπίτι του Κοτρώτση. Ο Τάσος προμηθεύει με όπιο τη Νέλλα που κάνει κατάχρηση επηρεασμένη από το πρωινό περιστατικό. Ο Λεωνίδας παγιδεύει τη Βασιλική και ο Παύλος ξεσπά άσχημα όταν την βρίσκει στο γραφείο του. Ο Αρδίτης συγχύζεται με τη φωτογράφιση στο νοσοκομείο και τις πρωτοβουλίες της Μάγιας χωρίς την έγκριση του, πράγμα που αρέσει στον Παύλο. Η Φρόσω κι ο Μέλιος έρχονται όλο και πιο κοντά και η Ευανθία το καταλαβαίνει, έχοντας πάντα στο μυαλό της τα λόγια της Αλμπίνας.

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά) Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη



Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική Σταμάτης Σταματάκης

Concept Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής Feelgood Productions

