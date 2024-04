Οικονομία

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ της Πέμπτης

Η έξοδος που θα είναι κλειστή και ο συνδετήριο κλάδος που θα αποκλειστεί μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

Σε ισχύ θα είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης έως και τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής. Συγκεκριμένα θα είναι:

Κλειστός ο συνδετήριος κλάδος από το Αεροδρόμιο προς τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού (Κόμβος 16)

Κλειστή η έξοδος προς τη Λ. Κηφισίας (Κόμβος 11), στην κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο

Συγκεκριμένα:

Κλειστός θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 18/04/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 19/04/2024, ο συνδετήριος κλάδος από το Αεροδρόμιο προς την Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού (Κόμβος 16), στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί με προορισμό τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού, μπορούν να κινηθούν ευθεία προς Ελευσίνα, να εξέλθουν στην επόμενη έξοδο του Κόμβου 15, στη συνέχεια στο φανάρι της Λ. Μαραθώνος να στρίψουν δεξιά και να κινηθούν για δύο (2) περίπου χλμ. επί της Λ. Μαραθώνος στην κατεύθυνση προς Ραφήνα έως τη διασταύρωση με την οδό Πωγωνίου, όπου θα στρίψουν δεξιά ακολουθώντας τις πινακίδες «Προς Περιφερειακή Υμηττού» στην οποία θα εισέλθουν μέσω του Κόμβου Υ8 (Παλλήνης), χωρίς την εκ νέου καταβολή τέλους διοδίων.

Κλειστή θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 18/04/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 19/04/2024 η έξοδος προς τη Λ. Κηφισίας (Κόμβος 11), στην κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο, μπορούν να εξέλθουν από την Αττική Οδό στον Κόμβο της Λ. Κύμης (Κόμβος 10) ή στον Κόμβο της Λ. Πεντέλης (Κόμβος 12).

«Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

