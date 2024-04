Life

“Έρωτας φυγάς” - Sneak preview: Η Άρτεμις βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο αποπλάνησης του Ιάσονα (βίντεο)

Συγκίνηση και ανατροπές στο νέο επεισόδιο της σειράς "Έρωτας φυγάς" του ΑΝΤ1.

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

Sneak preview:

Η Άρτεμις βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο αποπλάνησης του Ιάσονα

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 98

Ο Στέφανος αποκαλύπτει στον Σοφιανόπουλο ότι έχουν μάθει ποιος πραγματικά είναι και αυτή του η πράξη δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες… Η Άρτεμις έχει βάλει μπροστά το σχέδιο αποπλάνησης του Ιάσονα, αλλά αρχίζει να τον ερωτεύεται πραγματικά…

Η Γεωργία είναι πυρ και μανία με τον Στρατή για το μπλέξιμό του με τις βρομοδουλειές του Κοντογιάννη και η Ρηνιώ αποφασίζει να δοθεί στον Νικόλα για να επισπεύσει τον γάμο τους… Η Βάσω προσπαθεί ανεπιτυχώς να κατακτήσει τον Αναστάση και δέχεται μαθήματα αποπλάνησης από την Ελπίδα…

Η Αλεξάνδρα βρίσκει επιτέλους στοργή και παρηγοριά στην αγκαλιά της Μαργέτας, η οποία, όμως, δεν τολμά να της αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας της…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

