Σέρφερ “δάμασε” κύμα-τέρας και έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ (βίντεο)

Πόσο ύψος είχε το κύμα, το οποίο σέρφαρε ο Γερμανός πρωταθλητής Sebastian Steudtner. Ποιο ήταν το προηγούμενιο ρεκόρ.

Το ρεκόρ για το μεγαλύτερο κύμα που έχει σερφάρει, άνθρωπος, έσπασε ο Γερμανός, Sebastian Steudtner.

Το ρεκόρ σημειώθηκε στο πορτογαλικό ψαρωχόρι Ναζαρέ, νωρίτερα το 2024, με το κύμα-τέρας να μετριέται στα 28,57, μεγαλύτερο από το προηγούμενο ρεκόρ -που κατείχε πάλι ο Γερμανός- το οποίο ήταν για ένα κύμα 26.21 μέτρων.

Η βόρεια παραλία του Ναζαρέ έχει χαρακτηριστεί ως το Έβερεστ του σέρφινγκ μεγάλων κυμάτων, αφού έχει φιλοξενήσει οχτώ από τα δέκα ψηλότερα κύματα που έχουν σερφάρει ποτέ.

Το ύψος των κυμάτων μετριέται με ένα ειδικό drone, ενώ ο Steudtner, χρησιμοποίησε μία ειδική σανίδα η οποία του έδωσε την δυνατότητα να "πιάσει" ταχύτητες εώς και 100 χλμ.

