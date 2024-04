Κόσμος

Κίνα: Η ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ θα διορθώσει μια παρατεταμένη αδικία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι δήλωσε σήμερα πως οι προσπάθειες ένταξης της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη είναι μια κίνηση για να διορθωθεί μια παρατεταμένη αδικία, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Μια γρήγορη εισδοχή της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη είναι μια κίνηση για να διορθωθεί μια παρατεταμένη ιστορική αδικία», δήλωσε ο Ουάνγκ, σύμφωνα με το Xinhua.

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας έκαν τα σχόλια αυτά σε συνέντευξη Τύπου με τον ομόλογό του της Παπούας Νέας Γουινέας.

Την Πέμπτη οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ώστε οι Παλαιστίνιοι να μην αποκτήσουν την ιδιότητα του πλήρους μέλους του διεθνούς οργανισμού.

