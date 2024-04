Κοινωνία

Κίνηση στους δρόμους: “Στο κόκκινο” ο Κηφισός - Καραμπόλα στη Λυκόβρυση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένη από νωρίς η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου

-

Το ψιλόβροχο έφερε από νωρίς προβλήματα στο ήδη επιβαρυμένο από την κίνηση λεκανοπέδιο. Αυτήν την ώρα, μεγάλη υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι οδηγοί σε όλη ουσιαστικά την κάθοδο του Κηφισού, καθώς το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Κηφισιά και φτάνει έως και το ύψος της λαχαναγοράς.

Στην άνοδο, σημειωτόν πηγαίνουν τα οχήματα από την Καλλιθέα έως και τον κόμβο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση.

Καθυστερήσεις:

5΄-10΄στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα).

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 22, 2024

Σοβαρά προβλήματα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ενώ «πηγμένη» είναι και η Συγγρού. Κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός - Μαχαίρωμα ανηλίκου: Συνελήφθησαν 15χρονος και ο πατέρας του

Γυναικοκτονία Κυριακής – Τζούλη: Όλα δείχνουν πως το υλικό από τις κάμερες μονταρίστηκε

Άρης: Ο Δεληζήσης αποχαιρέτισε την ομάδα