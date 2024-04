Life

“The 2Night Show” - Γιαννουδάκη: η “Αρχοντούλα” από τις “Ψυχοκόρες” και η βεντέτα (βίντεο)

Τι αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η ηθοποιός για τη σειρά που συμμετέχει αλλά και για την βεντέτα που είχε εμπλακεί η οικογένειά της.

Καλεσμένη στην εκπομπή “The 2Night Show” βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Νεκταρία Γιαννουδάκη.

Η ηθοποιός που παίζει αυτή την περίοδο, τις «Ψυχοκόρες», μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για την πορεία της στην υποκριτική αλλά και στη βεντέτα που είχε η δική της οικογένεια.

«Μεγαλώνω στην Κρήτη. Η οικογένειά μου ήταν αυστηρή. Μοναχοκόρη και δύο αδέλφια. Δεν έπρεπε να περάσω σε κάποιο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο. Κι αποφάσισα να έρθω στην Αθήνα. Οι γονείς μου ήταν λαϊκοί άνθρωποι από χρονιά της Κισάμου, υπέροχοι και οι δύο. Δεν ήθελαν να γίνω ηθοποιός. Το όνειρό τους ήταν ότι αφού πέρασα Γαλλική Φιλολογία, να την τελειώσω και να ανοίξω φροντιστήριο γαλλικών στην Κρήτη. Από ένα σημείο και μετά το πήραν απόφαση. Τους ανακοίνωσα ότι θα γίνω ηθοποιός στο δεύτερο έτος της δραματικής. Το πήραν λίγο κατάκαρδα, το μετέφεραν διαφορετικά στον παππού μου γιατί ήταν πιο αυστηρός και μου είχε αδυναμία. Του είπαν ότι πάω σε σχολή δημοσιογραφίας. Έπρεπε να παλέψω και να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Φοβόντουσαν μην γίνω εξώλης και προώλης!», είπε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

Η ίδια, μίλησε για τον ερχομό της στην Αθήνα από τα Χανιά και είπε χαρακτηριστικά: «Τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα είναι να βγω και να διασκεδάσω όσο δεν τα είχα καταφέρει στα Χάνια λόγω των αυστηρών γονιών. Πέρασα ωραία. Ήμουν καλή μαθήτρια στη δραματική σχολή αλλά ήμουν κάκιστη φοιτήτρια στη Γαλλική Φιλολογία. Το 13 είναι το αγαπημένο μου χρόνια! Γεννήθηκα ανάποδα οπότε σε εμένα λειτουργούν αντίστροφα. Δεν μου αρέσει να έχω εκκρεμότητες και πήρα το πτυχίο μετά από 13 χρόνια».

«Δεν μου χαρίστηκε τίποτα στη δουλειά μου. Πολλές φορές σκέφτηκα να τα παρατήσω. Από απορρίψεις, δυσκολίες. Στα δικά μου ωραία χρόνια ξέσπασε η κρίση, λιγόστεψαν οι δουλειές, πιο κλειστές οντισιόν! Μου αρέσει να είμαι μαθήτρια και μπορεί να έκανα κι άλλη σχολή. Οι γονείς μου με στήριξαν πολύ ως φοιτήτρια γαλλικής φιλολογίας. Θεώρησα για όλα αυτά τα χρήματα που μου έστελναν, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να τους πάω το πτυχίο. Ήμουν στον Σασμό και έκανα τη μαμά της Ευγενίας Σαμαρά. Δεν ήταν γραμμένο το τέλος μου, ζει και βασιλεύει. Όταν μου ήρθε η πρόταση για τις Ψυχοκόρες δεν ήταν σίγουρο ότι θα ήταν ο Σασμός τρίτη χρονιά και αν η οικογένειά μου θα είχε συνέχεια. Μιλώντας με τον κ. Καραγιάννη μου είπε ότι δεν έχει απάντηση εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσα να το στηρίξω γιατί ήταν 10 ώρες κάθε μέρα οι Ψυχοκόρες για αρκετό καιρό. Ο Πυγμαλίων μπήκε στον Σασμό αφού ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα από τις Ψυχοκόρες», είπε η Νεκταρία Γιαννουδάκη για τις μεγάλες σειρές που συμμετείχε.

Όσον αφορά την βεντέτα που είχε η οικογένειά της ανέφερε: «Μέσα στην καραντίνα που κοιτούσαμε όλοι οι ηθοποιοί το ταβάνι είχε γίνει κάτι σαν βεντέτα στην Κρήτη. Είχα βρει εγκληματολόγο και είχα σκεφτεί να κάνω μια παράσταση με το όνομα Σασμός. Και λίγους μήνες μετά βλέπω ανακοίνωση που θα βγει μια σειρά με το όνομα Σασμός. Ήταν καρμικό! Και εγώ μέσα στην απραξία έστειλα ένα βιογραφικό. Δεν ήξερα ότι θα βρω ρόλο στον Σασμό. Στο κάστινγκ πήγα με ένα μαύρο τσεμπέρι. Δεν ήξερα ότι θα κάνω μια αστή και χωρίς να μιλάω κρητικά. Η δικιά μας βεντέτα έληξε σύντομα. Ήταν λίγο αντίποινα και οι απόγονοι των οικογενειών το έληξαν σύντομα. Από τη μεριά του παππού μου ήταν από ατύχημα. Η μαμά μου έζησε δύσκολα πράγματα που τη σημάδεψαν!».

Για τη συμμετοχή της στη σειρα του ΑΝΤ1, “Ψυχοκόρες” δήλωσε: «Στις ασπρόμαυρες ταινίες βλέπαμε τις υπηρετριούλες χαρούμενες, σέξι, να την λένε στα αφεντικά τους. Καμία σχέση με την πραγματικότητα! Η Πέννυ Φυλακτάκη και ο Βαγγέλης Νάσης στηρίζονται σε αληθινά γεγονότα. Θα γίνουν πολλές ανατροπές. Μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο που διαβάζαμε δεν το πιστεύαμε. Η Αρχοντούλα είναι στους Κοτρώτσηδες, σε δύο πολύ ιδιαίτερα αφεντικά που ο ψυχισμός τους είναι ιδιότροπος. Δείχνει να μην φοβάται, τη δένει ένα μεγάλο μυστικό με τη Νέλλα. Γνωρίζοντας πόσο βίαιοι μπορούν να γίνουν τα αφεντικά της, γίνεται θύτης. Προκειμένου να προλάβω και να προστατέψω θα είμαι εγώ αυστηρή γιατί η σκληρότητα δεν έχει επιστροφή. Όσο περνάει ο καιρός δένομαι με τις Ψυχοκόρες. Πιο πολύ λειτουργώ προστατευτικά παρά αυστηρά. Η Αρχοντούλα καταλαβαίνει για τους βιασμούς που γίνονται στο σπίτι. Έχει περάσει πολύ δύσκολα, της έχει φερθεί δύσκολα η οικογένειά της αλλά δεν βιάστηκε. Φαινομενικά φαίνεται ότι η μία θα καλοπεράσει ή δεν θα είναι δύσκολα τα πράγματα, τελικά είναι δύσκολα αλλά από άλλη διαδρομή!».

