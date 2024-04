Life

“The 2Night Show” – Βαλαβάνη: Δεν θέλω να κάνω τα ίδια “λάθη” με τη νέα μου σχέση

Τι είπε για τον γάμο, την αθλητική δημοσιογραφία και γιατί οι άντρες δεν την φλέρταραν.

Καλεσμένη στην εκπομπή, του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», βρέθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη το βράδυ της Τρίτης. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο Survivor, τη δημοσιογραφία αλλά και την προσωπική της ζωή.

«Πήγα το 2017 στο Survivor και έκατσα έξι μήνες, ήμουν η τελευταία γυναίκα. Τι το ήθελα και πήγα στο All Star; Πλέον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα νομίζω ότι έχω μεγαλώσει. Έχουν μείνει ωραίες στιγμές αλλά και άβολες. Όσον αφορά τα προσωπικά που λένε αν χώρισα, να παντρεύομαι, αν είμαι έγκυος. Αυτά πλέον δεν τα αφήνω να με αγγίξουν. Αν δεν ασχολούνταν μαζί μου, θα με πείραζε. Θα προχωρούσα τη ζωή μου αλλά γιατί το έκανα; Μπήκα στο παιχνίδι και μου ήρθε η αναγνωρισιμότητα. Τα επαγγελματικά μου άλλαξαν και η οικονομική μου κατάσταση προφανώς.

Δεν ασχολήθηκα με την αθλητική δημοσιογραφία αυτά τα επτά χρόνια. Δεν έχω βάλει την τελεία μου. Ωστόσο, νομίζω ότι 13-14 χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ ήμουν από τις τυχερές που έκανα πολλά πράγματα. Είμαι γεμάτη! Είμαι αγοροκόριτσο, δεν με φλέρταραν. Παραμένω λίγο αγοροκόριτσο και στην ψυχή. Μπορώ να τους καταλάβω τους άντρες αλλά όχι πάντα.

Δεν θέλω να κάνω τα ίδια “λάθη” με τη νέα μου σχέση. Πλέον μεγαλώνοντας έχω μάθει και θέλω να προστατεύω την προσωπική μου ζωή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ανεβάσω στα social media ή δεν θα πιάσω το χέρι του συντρόφου μου. Δεν του αρέσει η αναγνωρισιμότητα του συντρόφου μου. Δεν μου το λέει αλλά το καταλαβαίνω, είμαι και εγώ στην ίδια φάση οπότε τέλεια.

Τον γάμο τον είχα στο μυαλό μου πιο παλιά. Πλέον έχω φτάσει σε μια ηλικία που λέω ή θα γίνει ή δεν θα γίνει. Εγώ ήθελα από τα 25 μου να παντρευτώ αλλά πέρασαν πολλά χρόνια.

Είχε χτυπήσει το τηλέφωνο για την τηλεόραση αλλά συνειδητά αποφάσισα να κάνω μια παύση για να τα βρω με εμένα. Πέρασα χρόνο με εμένα, με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου. Έκανα ταξίδια που δεν μπορούσα. Πήγα στη Χαβάη δύο φορές, έκανα σερφ και τα κύματα είναι ακριβώς αυτά που ακούγονται. Μου αρέσει να πηγαίνω σε προορισμούς που έχει καλοκαίρι και θάλασσα».

