Πάσχα - Μητσοτάκης: Η Μαρέβα, το ποδήλατο και η... "χώνεψη" (εικόνες)

Ευδιάθετοι ο Πρωθυπουργός και η σύζυγος του, μετά από το πασχαλινό τραπέζι, έκαναν μια ξεχωριστή βόλτα στην αγαπημένη τους Τήνο.

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός για το Πάσχα δίνοντας έμφαση τόσο στα έθιμα όσο όμως και στον αθλητισμό και την καλή φυσική κατάσταση.

Αφού έκανε, μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram, αναφορά στο αρνί, το βασικό έθιμο της Κυριακής τoυ Πάσχα, o Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε για τη βόλτα με το ποδήλατο που «βοηθάει στη χώνεψη».

Ανέβασε, μάλιστα, φωτογραφία με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Στην ανάρτηση, ειδικότερα, ο πρωθυπουργός έγραψε το εξής:

«Βόλτα με το ποδήλατο μετά το αρνί! Βοηθάει και στη χώνεψη! Χρόνια πολλά!»

