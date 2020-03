Αιτωλοακαρνανία

Παπαναστασίου στον ΑΝΤ1: Γραμμή βοήθειας από τον Δήμο Αγρινίου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ό,τι μπορεί για να κρατήσει τους ηλικιωμένους στα σπίτια τους κάνει ο Δήμαρχος που προαναγγέλλει και υπηρεσίες απασχόλησης παιδιών.