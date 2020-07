Λέσβος

Λέσβος: Αυτοκίνητο παρέσυρε διαδηλωτές (εικόνες)

Το όχημα έπεσε πάνω στους συγκεντρωμένους διαδηλωτές. Μικροεπεισόδια το βράδυ στο νησί.

Έξι άτομα τραυματίσθηκαν το βράδυ της Τρίτης γύρω στις 11 το βράδυ στην εθνική οδό στη βόρεια έξοδο της πόλης, μπροστά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος έπεσε επάνω σε ομάδα συγκεντρωμένων διαδηλωτών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου μεταφέρθηκε προληπτικά και ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στους συγκεντρωμένους.

Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί από τις 8:30 το βράδυ μετά από διαδικτυακή πρόσκληση στην οποία έγραφαν ότι «το νησί κινδυνεύει». Σύμφωνα πάντα με τις αναρτήσεις επρόκειτο να συγκροτήσουν περίπολα προκειμένου να εμποδίζουν μετανάστες από το να βάλουν φωτιές (θεωρούν, σύμφωνα με τους συγκεντρωμένους, ότι τη χθεσινή φωτιά στα βουνά της Θερμής την έβαλαν μετανάστες).

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έξω από το εργοστάσιο της ΔΕΗ επιτέθηκαν σε βαν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν στελέχη μη Κυβερνητικής οργάνωσης που διέφυγαν με την επέμβαση της Αστυνομίας, ενώ κάποιες ομάδες συγκεντρωμένων κατά διαστήματα κινήθηκαν και προς τον καταυλισμό της Μόριας.

Φωτογραφίες: stonisi.gr