Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βασάνιζαν 5χρονο επειδή ήταν άτακτος!

Η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφος της, μεταξύ άλλων, έσβηναν τσιγάρα στο κορμάκι του παιδιού

Για μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού και ψυχικού πόνου σε ανήλικο θύμα, κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούνται μια 25χρονη μητέρα και ο 46χρονος σύντροφός της οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε δίκη.

Σε βασανιστήρια φέρονται ότι υπέβαλαν ένα 5χρονο αγοράκι η μητέρα του και ο σύντροφος της, για να το τιμωρήσουν επειδή ήταν άτακτο. Το ζευγάρι παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ενώ το παιδί σήμερα βρίσκεται στα χέρια ανάδοχης οικογένειας.

Ως φυσικός αυτουργός φέρεται ένας 46χρονος Αιγύπτιος ο οποίος μετά την εμπλοκή του σε άλλη υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται. Αυτός χτυπούσε τον ανήλικο και τον έκαιγε με τσιγάρο μπροστά στα μάτια της 25χρονης μητέρας η οποία παρέμενε αμέτοχη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Εις βάρος του πρώτου ασκήθηκε ποινική δίωξη για «μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού και ψυχικού πόνου σε ανήλικο θύμα κατ’ εξακολούθηση» για «ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή, κατ’ εξακολούθηση». Η δεύτερη κατηγορείται για «άμεση συνέργεια σε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού και ψυχικού πόνου σε ανήλικο θύμα κατ’ εξακολούθηση».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αποδείχτηκε ότι ο σύντροφος έβαζε τον ανήλικο τιμωρία στο πατάρι με τους ναργιλέδες όταν δεν τον υπάκουε ενώ ομοίως του κατέβαζε τα εσώρουχα και τον απειλούσε ότι θα του κάψει τα γεννητικά όργανα, επειδή δεν τον υπάκουε. Η μητέρα δεν αντιδρούσε και επιδείκνυε ανοχή στην κακοποίηση του παιδιού της.

Βεβαρημένο παρελθόν

Στο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης αναφέρονται τα παρακάτω: Η γεννημένη το 1995 κατηγορούμενη -μητέρα στερούταν από παιδί φυσικού οικογενειακού περιβάλλοντος . Έως την ηλικία των 17 ετών, με επιμέλεια της Εισαγγελίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, φιλοξενούνταν στο ίδρυμα προστασίας ανηλίκων, υπό τη φροντίδα ανάδοχης μητέρας.

Ενώ ακόμη ήταν ανήλικη κατέστη έγκυος εκτός γάμου από άγνωστο συμμαθητή της στο ΕΠΑΛ όπου φοιτούσε. Λόγω της εγκυμοσύνης της στεγάστηκε σε ίδρυμα για ανύπαντρες μητέρες. Καρπός της παραπάνω επιπόλαιης σχέσης ήταν η γέννηση, μη αναγνωρισθέντος αγοριού (αγνώστου πατρός), το 2012. Από τον 9ο μήνα ζωής του παιδιού, η κατηγορουμένη και ο γιος της εγκαταστάθηκαν σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας ζευγαριού Ελλήνων το οποίο της παραχωρήθηκε δωρεάν . Η γυναίκα του ζεύγους γνώριζε προ πολλών ετών την κατηγορουμένη, καθώς εργαζόταν ως ειδική παιδαγωγός στο πρώτο ίδρυμα προστασίας ανηλίκων.

Το ζεύγος (που είχε δύο παιδιά) συνδέθηκε, το συγκεκριμένο χρονικό, διάστημα στενά με την κατηγορουμένη, της παρείχε συστηματική ψυχολογική στήριξη και έγινε στη συνέχεια και ανάδοχος του γιού της .Μάλιστα, μετείχε ενεργά στην ανάπτυξη του παιδιού, καθώς με δικές τους ενέργειες αυτό εγγράφηκε από το σχολικό έτος 2016/17 σε νηπιαγωγείο και παρακολουθούσε άλλε εξωσχολικές δραστηριότητες (κολυμβητήριο, χορωδία).

Το 2017, η κατηγορουμένη σύναψε ερωτικό δεσμό με το συγκατηγορούμενο της υπήκοο Αιγύπτου ο οποίος ήταν μεγαλύτερος ηλικιακά κατά 21 έτη (γεννηθείς το 1974) και είχε οικογένεια με 5 παιδιά στη χώρα καταγωγής του. Από τότε συζούσαν όλοι μαζί, οι κατηγορούμενοι και ο 5χρονος, σε διαμέρισμα, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Η παρατηρητικότητα των εκπαιδευτικών

Κατά το διάστημα της φοίτησης του στο παραπάνω νηπιαγωγείο έγινε αντιληπτή από το προσωπικό του σχολείου μια συστηματική παραμέληση του μικρού από τη μητέρα του. Το παιδί εμφανιζόταν συχνά βρόμικο, δεν είχε μαζί του την κατάλληλη τροφή, παρέμενε στο σχολείο και μετά τη λήξη του προγράμματος γιατί η μητέρα του καθυστερούσε ή δεν προσερχόταν καθόλου για να τον παραλάβει κ.α.

Το Δεκέμβριο 2017, η νηπιαγωγός του μικρού παρατήρησε ότι ο 5χρονος έφερε μελανιές εσωτερικά στα πόδια, τις οποίες της ανέφερε ότι προκαλεί ο σύντροφος της μητέρας του τσιμπώντας τον. Ακόμη, μετέφερε στη δασκάλα του ότι τον χτυπάει συχνά όταν δεν είναι ήσυχος, με τη συναίνεση της μητέρας του. Ανάλογα ίχνη κακοποίησης υπέπεσαν στην αντίληψη και της νονάς του μικρού (γυναίκα του ζεύγους ) που εντόπισε επανειλημμένα στο σώμα του καψίματα από τσιγάρα, τα οποία φωτογράφιζε κατά διαστήματα.

Καταγγελία και αστυνομική έρευνα

Έτσι, ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης όπου ο μικρός κατέθεσε ότι: Ο σύντροφος της μητέρας του, όταν είναι άτακτος, τον αρπάζει με τα δύο χέρια του από το λαιμό και χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Τον χτυπάει συχνά στο πρόσωπο και στους μηρούς με τα χέρια του. Τον έχει κάψει με τσιγάρο στα χέρια του. Αυτή η βίαιη συμπεριφορά είναι συχνή και εκτυλίσσεται ενώπιον της μητέρας του, η οποία παραμένει αμέτοχη.

Ανέφερε μάλιστα ότι κατά τις ημέρες των εορτών Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018 υπέστη ξυλοδαρμό από τον κατηγορούμενο με χτυπήματα στο πρόσωπο και τους μηρούς και κάψιμο στα χέρια με τσιγάρο. Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν από την ιατροδικαστική εξέταση του παιδιού καθώς διαπιστώθηκαν σημάδια κακοποίησης.

Την ίδια χρονική περίοδο, οι παραπάνω (η μητέρα και ο σύντροφος) συνελήφθησαν στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας εξαιτίας της εμπλοκής τους σε κύκλωμα διακίνησης πολιτών τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα εισόδου στη χώρα ενώ του αποδόθηκαν κακουργηματικές κατηγορίες. Παράλληλα οι δικαστικές αρχές διέταξαν την αφαίρεση της επιμέλειας του ανηλίκου από την κατηγορουμένη και παρήγγειλαν την παράδοση του στη νονά του.

Απολογίες

Στην απολογία της ενώπιον ανακριτή, για την υπόθεση της κακοποίησης, η κατηγορουμένη αρνήθηκε την κατηγορία της συνέργειας στις αποδιδόμενες πράξεις και επικαλέστηκε καταρχήν ότι οι σωματικές βλάβες του παιδιού της ήταν συνηθισμένες από καθημερινά μικροατυχήματα παιδιών της ηλικίας του. Περαιτέρω, ανέφερε ότι η καταγγελία για κακοποίηση του προήλθε από την πρόθεση του ζεύγους των αναδόχων του να της αποσπάσουν τον γιο της προκειμένου να δοθεί για υιοθεσία σε άτεκνο φιλικό τους ζευγάρι.

Ο συγκατηγορούμενος της- ως φυσικός αυτουργός- δεν απολογήθηκε επειδή φυγοδικεί μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για την υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών. Εις βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης ενώ στη μητέρα επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Πηγή: grtimes.gr