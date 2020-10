Μεσσηνία

Επεισόδια για τη δολοφονία Ρομά: κλειστή η Εθνική Κορίνθου – Πατρών

Τεράστια ταλαιπωρία υφίστανται οι οδηγοί που κινούνται και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού. Τα αυτοκίνητα παραμένουν ακινητοποιημένα σε έκταση 10 χλμ.

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών όπου 150 περίπου Ρομά, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη δολοφονία 18χρονου, στην κοινότητα Πιπερίτσα της Μεσσηνίας, βάζοντας φωτιά σε λάστιχα και κλείνοντας και τα δύο ρεύματα.

Η ομάδα των Ρομά απέκλεισε ήδη την Εθνική Οδό στο ύψος του Ζευγολατιού, ενώ αντίστοιχα επεισόδια έχουν ξεσπάσει και στα Εξαμίλια. Παράλληλα σημειώθηκαν επιθέσεις και στα οχήματα της Πυροσβεστικής.

Εκτός από τον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας, συγκεντρώσεις από ομάδες ατόμων υπάρχουν στην εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Γαστούνης, στην περιοχή της Ροδοδάφνης Αιγίου, δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Πατρών, στην περιοχή του Ρίου της Πάτρας, στην επαρχιακή οδό Νέας Κίου - Αργους, στην Αργολίδα, στο πρώτο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης - Σπάρτης, στην Αρκαδία και στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Σπάρτης - Γυθείου στην Λακωνία.

Επεισόδια σημειώθηκαν στις εργατικές κατοικίες του Προφήτη Ηλία στο Μενίδι. Ομάδα Ρομά άναψε φωτιές σε λάστιχα και κάδους απορριμμάτων ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του νεαρού από πυρά καραμπίνας στην Πιπερίτσα της Μεσσηνίας.

Λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο 63χρονος που κατηγορείται για τον φόνο του 18χρονου, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή Καλαμάτας.





