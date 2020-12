Ρεθύμνου

Συλλήψεις σε αλισβερίσι ναρκωτικών

Πώς έπεσαν στα χέρια αστυνομικών. Ποιος ήταν ο... "αδύναμος κρίκος"

Στην σύλληψη τεσσάρων ατόμων που κατηγορούνται για τα αδικήματα της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο.

Πρόκειται για 3 άνδρες, εκ των οποίων οι δύο αλλοδαποί, και μία γυναίκα, που συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, «κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε η γυναίκα κατά το χρόνο που είχε προμηθευτεί από τον έναν εκ των δύο, ποσότητα κάνναβης βάρους 32 γραμμαρίων τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή της, έναντι χρηματικού ποσού. Στη συνέχεια εντοπίστηκε ο δράστης κατά το χρόνο που προμήθευε ποσότητα κάνναβης τον ένα αλλοδαπό, έναντι χρηματικού ποσού και συνελήφθησαν».

Στην κατοχή του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10,2 γραμμάρια κάνναβης. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα. Ακολούθησε έρευνα σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του Έλληνα όπου εντοπίστηκε ακόμα ένας αλλοδαπός ο οποίος εμπλέκεται στην εν λόγω υπόθεση και συνελήφθη, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ποσότητα 62 γραμμάρια κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 2.040 ευρώ προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο του Έλληνα, ως μέσο διευκόλυνσης στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας.