Ηράκλειο

Κορονοϊός: έφθασαν στην Κρήτη τα πρώτα εμβόλια

Τα εμβόλια φυλάσσονται ήδη σε ειδικές αποθήκες και θα παραμείνουν εκεί μέχρι να ξεκινήσει η διανομή τους στα εμβολιαστικά κέντρα και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού.

Στην Κρήτη βρίσκονται, από νωρίς το πρωί, λίγο περισσότερα από 10 χιλιάδες εμβόλια της Pfizer, κατά της covid-19. Τα εμβόλια έφτασαν στο νησί με το πλοίο των Μινωικών Γραμμών και η μεταφορά τους έγινε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας από δυνάμεις του Λιμενικού και της Αστυνομίας.

Την πρώτη παρτίδα εμβολίων που μεταφέρθηκε σε χώρο που την ευθύνη έχει ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Κρήτης, συνόδευσε ο γενικός διευθυντής του ΣΥΦΑΚ. Τα εμβόλια φυλάσσονται ήδη σε ειδικές αποθήκες και θα παραμείνουν εκεί μέχρι να ξεκινήσει η διανομή τους στα εμβολιαστικά κέντρα και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού.

Η έναρξη του πρώτου κύματος εμβολιασμών σύμφωνα με τη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Λένα Μπορμπουδάκη είναι την ερχόμενη Δευτέρα, με το σχεδιασμό να περιλαμβάνει αρχικά το υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων και τις διοικήσεις των Νοσοκομείων και της 7ης ΥΠΕ. Ο εμβολιασμός την ερχόμενη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει στα Νοσοκομεία στις 08:00 το πρωί και θα διαρκέσει έως τις 09:00 το βράδυ.

Το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών

Ο εμβολιασμός στα νοσοκομεία του νησιού αρχίζει στις 4 Ιανουαρίου και οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν είναι οι υγειονομικοί που εργάζονται σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υγείας, έως τις 20 Ιανουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη δόση του εμβολιασμού των υγειονομικών, των οίκων ευγηρίας, των μονάδων χρόνιας φροντίδας και των κέντρων αποκατάστασης.

Στη δεύτερη φάση του εμβολιασμού τον Φεβρουάριο θα εμβολιαστούν τα άτομα 70 ετών και άνω (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων).

Φωτό: cretapost.gr